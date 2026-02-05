Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX洽非美银行成上市承销团 或有望快速加入纳斯达克100指数

商业创科
更新时间：11:16 2026-02-05 HKT
发布时间：11:16 2026-02-05 HKT

全球首富马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX计划上市，据报正与美国以外的投资银行接洽，其中一组由欧洲银行组成，另一组则来自其他地区。另一方面，美国纳斯达克交易所提议，加快将新上市的大型企业加入纳斯达克100指数。

4间美资投行已被选定

据彭博引述消息报道，美国银行、高盛、摩根大通及摩根士丹利这四间美国大型投资银行已被选定为SpaceX上市的领导机构，同时一些外国银行亦在SpaceX位于加州的办公室进行承销竞聘，其中一组由欧洲银行组成，另一组则来自其他地区。

报道提到，SpaceX有望成为史上规模最大IPO，预计筹资额高达500亿美元，这还不包括xAI的融资，因此如此规模的交易很可能需要庞大的银行承销团才能实现目标。事实上，阿里巴巴（BABA）于2014年在纽约上市时筹集250亿美元，亦列出了35家承销商，其中包括来自美国、欧洲和亚洲的银行。

纳斯达克拟修订「快速入指」规则

另一方面，美国纳斯达克在一份声明中表示，一项被称为「快速入指」的拟议修订规则，将允许新上市公司在满15个交易日后加入纳斯达克100指数，比目前至少3个月的等待期要短得多。至于今年有望进行IPO的SpaceX，潜在估值达1.3万亿美元，料将成为纳斯达克100指数最大成分股之一。

该「快速入指」规则已经纳入行业意见征询，征询期定于本月晚些时候结束，如果纳斯达克指数管理委员会予以批准，有关变将将于3月季度指数调整后生效。

相关文章：SpaceX引爆商业航天投资热潮 盘点6大港美概念股 一只今年已累升112%

