英皇娱乐酒店卖大堂金砖 「黄金大道」千足金放售 料大赚逾9000万

澳门英皇娱乐酒店大厅标志性的「黄金大道」近日突然消失，惹来不少网民热议。英皇娱乐酒店（296）昨日发通告公布，出售铺设于澳门英皇娱乐酒店大堂地面主要通道区域的多块金砖，作价9,970万元，预期确认收益约9,020万元。该股今早开市报0.265元，高开近8%至0.265元；其后升幅扩大，暂报0.275元，升近12%，市值约3.27亿元。

该酒店内一幅名为「黄金大道」的地板，据报以78块总重量78公斤瑞士999.9千足纯金铺砌而成，每块金砖均持有独立编号而闻名。

未搬走金砖的「黄金大道」。网上图片

设计不再与酒店主题相关

集团表示，在过去20年来，为了于澳门英皇娱乐酒店内的赌场营造奢华辉煌的氛围以提升品牌形象，将多块金砖铺满其酒店大堂地面的主要通道区域，并吸引了大量人流。不过，自终止其博彩业务营运后，集团积极筹划其他娱乐及休闲设施，以提升整体服务体验并扩阔收入基础。鉴于相关区域拟进行翻新及重新布局，该贵金属原作为酒店室内设计及陈设的一部份，已不再与酒店未来的主题相关。

已搬走金砖的大堂。网上图片

节省相关保安及保险费用

此外，鉴于当前的市场状况及该等贵金属的市场价格目前处于高位水平，集团认为，出售事项对其为一个良好机会实现和释放该贵金属的价值，同时使其未来能够节省与该贵金属相关的保安及保险费用，所得款项净额将用于加强财务状况，使其可在适当的投资机会出现时进行投资。

适逢近期金价屡创新高，不少人认为趁高位套现库存黄金实属明智之举，「金价升套现一亿Cash，Why not」，甚至反问「金价咁高当然套现先，依家唔卖等几时？」

