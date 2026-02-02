Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府传启动120亿美元「金库」项目 储备战略矿产 减少中国稀土依赖

更新时间：22:25 2026-02-02 HKT
发布时间：22:25 2026-02-02 HKT

彭博报道，美国总统特朗普计划启动一项名为「金库项目」的战略关键矿产储备计划，将投放约120亿美元作启动资金，旨在减少中国稀土和其他金属的依赖。

为车企、科企采购矿物

报道指，该项目由的合资公司，将包括16.7亿美元的私人资本，以及100亿美元的美国进出口银行的贷款组成，为汽车制造商、科技公司和其他制造商采购和储存矿物。

报道续指，有关项目类似美国现时的紧急石油储备，不同之处在于针对iPhone、电池、喷射发动机等产品的矿物，例如镓和钴，预计该储备亦将包括稀土、关键矿物及其他价格波动较大的战略重要元素。

十多家公司已加入项目

报道又指，目前已有十多家公司参与此项目，包括通用汽车、Stellantis NV、波音、康宁、GE Vernova和Alphabet旗下Google等；另外三家大宗商品贸易公司Hartree Partners LP、Traxys North America LLC和Mercuria Energy Group，亦已签约负责采购原材料以充实库存。

