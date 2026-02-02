甲骨文拟筹近3900亿扩大AI云端设施 满足AMD及Nvidia等客户需求

甲骨文（Oracle）计划今年筹集450亿至500亿美元（约3,510亿至3,900亿港元），透过债务及股权发行的组合方式，为其云端基础设施扩建额外容量。公司声明表示，此次筹集资金是为了扩建产能，以满足最大型Oracle Cloud Infrastructure客户的合约需求，包括AMD、Meta、Nvidia、OpenAI、TikTok及xAI等。

股价较高位累泻逾五成

据彭博报道，甲骨文股价自去年9月10日升至344.2美元创下历史新高后，便持续下跌逾50%，市值蒸发超过4,600亿美元（约3.59万亿港元），上周五报164.58美元。

甲骨文计划透过股权挂钩及普通股发行（包括强制性可转换优先证券），及最高200亿美元的「按市价发行」（at-the-market）股权计划，筹集目标资金的一半。同时，甲骨文计划于2026年初透过单次债券发行筹集余下资金，该公司于2025年曾发债180亿美元。