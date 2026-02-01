Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国电动车1月交付赛力斯及零跑跑出 小米汽车少两成 比亚迪销量跌30%

商业创科
更新时间：19:57 2026-02-01 HKT
发布时间：17:38 2026-02-01 HKT

中国电动车企公布1月数据，赛力斯（9927）及零跑汽车（9863）维持高速增长，但小米（1810）汽车交付量按月减少20%；龙头比亚迪（1211）销量亦减少30%。

零跑首月交付3.2万 赛力斯增1.4倍

零跑汽车上月交付32,059辆车，按年增长27%。而赛力斯1月新能源汽车销量43,034辆，按年增1.4倍；产量为44,098辆，增加1.22倍。

小米第一代SU7停产拖累交付

至于小米（1810）在1月汽车交付量逾3.9万辆，较去年12月逾5万辆减少约20%。内媒引述消息指，主要由于小米第一代SU7已停产，目前车厂正准备新一代SU7生产线。

理想1月交付跌8%

理想汽车（2015）1月交付27,668辆，按年减少7.5%，至今累计交付156.8万辆。理想指，即将上线的强化版VLA（视觉、语言与行动）司机大模型，对物理世界的思考与理解能力得到显著提升，在应对城区复杂路况时的表现更接近人类驾驶水平。 

蔚来交付2.7万辆 大增96%

蔚来（9866）公布，1月交付新车27,182辆，按年增长96.1%。截至目前，蔚来已累计交付新车102.5万辆。

小鹏1月交付2万辆 少34%

小鹏汽车（9868）1月交付量为20,011辆，按年减少34%。小鹏指，正自研第二代 VLA，即行业首个实现L4初阶能力的物理世界大模型，将于第一季度正式向用户推送。

比亚迪一月卖21万辆 跌30%

比亚迪（1211）1月销量21万辆，按年减少30%；产量为23.2万辆，减少29%。

吉利新能源车销量多3%

吉利汽车（175）旗下新能源车销量合共12.4万辆，按年增长2.7%。吉利1月总销量为27万部，按年增加1%。

长城新能源车销量少19%

长城汽车（2333）1月新能源车销量18,029辆，按年减少19%。长城整体销量为90,312辆，升11.6%。

