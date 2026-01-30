黑石拟入主新世界震惊市场 擅长买低估值资产 再沽售图利 曾助一名牌酒店起死回生

【新世界/黑石集团/Blackstone】本港四大地产商之一的新世界发展（017）突传控股权易手，彭博报道，周大福企业正与美国资产管理公司黑石集团（Blackstone）深入讨论，或出让新世界控股权。新世界昨晚发通告回应指，控股股东周企接获部分潜在投资者接洽，但未有披露投资者身份，并澄清未达成任何协议。虽然市场对郑家纯家族弃新世界控股权感惊讶，但有分析认为「恒生都会私有化，好多野已经不足为奇」，相信黑石入主，或有助新世界绝处逢生；亦有分析认为，引入黑石有助强化企业管治，助新世界逐步摆脱传统的家族经营模式。

新世界股价截至中午报11.54元，升3.68%，本月累计升逾六成，达61.07%；黑石集团（美：BX）周四收报142.94美元，跌2.62%，本月跌幅为7.27%，连续6个交易日下跌，累计跌8.63% 。

助摆脱传统家族经营模式「黑石拥重组人才」

新世界近期多次传出股权变动，昨晚该公司发公告澄清，指已向控股股东周大福企业查询，并获告知已接获部分潜在投资者，就可能投资新世界事宜接洽。但新世界指出，目前尚未与任何潜在投资者、潜在投资金额、性质或形式达成任何协议，概不保证有关潜在投资将会进行与否。

彭博引述消息报道指，目前持有新世界45.33%股权的周企，将向黑石出售股份，但尚未知黑石取得多少股份，以及最终作价，亦不知道交易郑氏家族会否一同注资。报道指，黑石在入股后可协助新世界重组，而新世界亦能继续出售资产以增强流动性。

事实上，新世界与黑石的传闻于去年8月已流传，当时据报新世界与黑石讨论出售资产，或涉及私有化方案，但新世界当时澄清，尚未有任何人士就收购新世界股份的要约与其接触。

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，新世界出售控股权消息或令市场一时惊讶，但「恒生都会私有化，好多野已经不足为奇」，如交易属实，将象征四大家族从事地产事业的印象逐步淡化。黑石拥有重组人才、市场关系网络广阔，相信有能力在本港楼市环境中，助新世界绝处逢生，加速资产变现。

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，若引入如黑石这类国际知名投资者，可能利大于弊，或可进一步强化企业管治，逐步摆脱新世界家族经营的传统模式，带来新气象。

黑石集团为全球最大的另类资产管理公司，去年底资产规模达1.28万亿美元（约9.9万亿港元）。

一向无宝不落的黑石集团，为全球最大的另类资产管理公司，即投资房地产、基建、私募股权等，去年底资产规模达1.28万亿美元（约9.9万亿港元）。黑石擅长物色估值低残的优质资产，推动公司业务好转后善价而沽，最经典例子为2007年斥260亿美元天价收购当时全球酒店营运龙头希尔顿集团（Hilton）并进行私有化，但随后遇上金融海啸，有关投资帐面录得巨额亏损。但黑石持续投放资本并改善酒店营运，最终2013年推动希尔顿再度上市。连同往后几年逐步减持，据报黑石11年投资总回报高达140亿美元。

去年完成处置千亿债务

周大福企业主席兼新世界主席郑家纯日前接受传媒访问指，周企将持续追求能创造「双赢局面」的交易，其作风将秉持「郑氏家族理念」，而非传统投资模式。他谈到退出投资时，表示不应该追求「赚尽一分一毫」，而是要确保投资能为社区产生正面影响。

周大福企业主席兼新世界主席郑家纯。

截至去年6月底，新世界综合债务净额1201亿元，净负债比率为58.1%，该集团正在持续推进「减债七招」，去年已透过再融资、获授贷款、永续债券削债方案等，已处理超过1000亿元债务。早前新世界据报向投资者表示，正努力于6月底前财年实现正现金流，并加快资产处置，以填补数十亿美元的缺口。

