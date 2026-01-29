花旗与黑石、Blue Owl及KKR合作 助客户投资私募基金市场
花旗香港及花旗新加坡宣布，与环球私募基金公司黑石（Blackstone）、Blue Owl及KKR建立策略合作伙伴关系，为高净值客户推出常青基金（evergreen funds）。 透过是次合作，Citigold Private Client客户在亚洲及中东地区将可投资私募基金市场，包括股权、信贷、基建及房地产；而这些另类资产类别过往一直仅限于机构投资者参与。
具备更高灵活性及流动性
花旗表示，有关基金将以常青形式（evergreen format）运作，提供简化的私募基金投资渠道，较传统封闭式（close-ended）私募基金产品具备更高的期限灵活性及流动性，并设有最短持有期。
未来数月陆续上架
该行又指，基金已开始推出，并将于未来数月陆续上架。Citigold Private Client客户将能够分散其投资组合，捕捉非相关回报（uncorrelated returns）和长期增长机会，提升私募基金资产的价值。
花旗集团北亚及澳洲财富主管江碧彤（Vicky Kong）表示，在现今多变且波动的市场环境下，客户倾向寻求传统公开市场以外更具韧性及多元化的回报的方案，是次合作正回应了此需求，为客户提供以往仅让机构投资者和私人银行客户参与的私募市场投资机会。
