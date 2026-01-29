内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员

内地短剧市场陷入「低质内卷」困境之际，「出海」已成众多制作团队的生存出路。然而，北美市场的高成本与文化差异、日韩市场的壁垒与规则、东南亚市场的流量与付费矛盾，以至资本层面的盈利难题，都在考验着每一个从业员。同时，AI的出现亦在颠覆整个生产逻辑，究竟海外短剧一场资本狂欢，是短暂的泡沫，还是值得持续投入的趋势？

北美成本高 文化差异是难题

内地短剧自2023年进军北美市场，制片人Joyce是首批探路者之一，初期主要在洛杉矶、纽约及多伦多等地拍摄，「从来没想过在国内拍，觉得一方水土出一方剧」，但在降本增效的需求下，不少驻扎美国的团队都回到内地拍摄。她指出，美国拍摄成本大概一部20万美元 ，在内地15万美元即可完成更大场面拍摄；在租金上，美国一天5,000美元的别墅租金，在内地则仅需5,000人民币。

制片人分享外国短剧拍摄现场：

不过，这种模式不仅需要在国内模拟海外场景，还要兼顾国外演员的工作节奏，既需避免内地的「血汗工厂」模式，也不能照搬国外的拍摄节奏。目前美国剧组实行12小时工时制，加班需支付1.5倍费用，剧组工作人员日薪200至500美元，头部演员可达900至1,100美元，制作团队则获得5%分成，如若遇上场地、超时等问题，亏损亦是常见。

演员难接受「壁咚」等情节

在美国短剧拍摄过程中，Joyce指「本土化」是一大难题。由于短剧多为内地小说平台转型而来，编剧要么英文不好、要么不懂海外文化，而频繁的壁咚、掌掴及下跪剧情，甚至是「渣男挖子宫」等夸张情节，国外演员均难以接受。

事实上，短剧也帮助了不少美国荷里活罢工潮中的失业者，以至环球影城NPC及迪士尼舞者等其他从业员，当中有从美国消防员转行到短剧行业的男演员，自2022年开始在大连、西安、青岛、海南、成都、郑州和北京等地取景拍摄，目前更已定居北京及拍摄逾40部短剧。

Joyce也在思考美国市场的未来，虽然2024年拍摄了逾10部短剧，但2025年在中国和美国加起来也拍摄不到10部，不少同行逐渐撤出美国市场。她解释，美国目标受众主要为30至50岁拉丁裔族群或「红脖子」（Redneck）群体，但其内容接受门槛并未如内地下沉市场，例如一些煽动仇恨等强冲突剧情，在美国往往难以被接受。

日本制度死板 主妇收入不高

日韩市场方面，制片人鱼子团队于去年上半年赴日本拍摄，至今已拍摄过5部短剧，但发现日本市场回报率较差。他解释，日本观众本身就有熟悉的「泡面剧」等短时影像，对中国短剧剧情接受度亦低，且「家庭主妇」这一目标群体，不仅空闲时间有限，亦没有欧美般富裕，一部约150至300元人民币的收费标准也较贵。韩国亦是如此，本身韩剧在韩国属于垄断行业，外剧很难在韩国站得住脚。

他指出，日本市场略显死板，例如拍摄计划需精确到分钟、超时1分钟都可能面临额外赔偿。鱼子亦曾因更改日期而支付了两日场地费，并导致第一部日本短剧亏损10多万元人民币。虽然日本演员薪资相对低，签约时长每日拍摄16小时，但经理人抽成比例极高，一个女三角色报价1万日圆，演员到手仅2,000日圆。此外，「本土化」同样困难重重，如内地短剧中「婆媳关系」这一经典设定，内地演员一个眼神就能传达，日本人则难以理解，需改写为「老婆与丈夫的妈妈关系不好」。

印尼付费较差 AI抢翻译生意

至于最大的东南亚市场，Joyce认为付费太差而不愿布局，但亦有人选择从北美市场转战印尼。一位印尼短剧监制表示，东南亚市场中以印尼市场规模最大，虽然付费较差，但下载量最高。

她指出，其合作团队是印尼本地的MCN公司，一部剧成本仅3至5万美元，最多一个月能完成5部作品，有时3、4组可同时开工，且印尼团队与内地一样，在处理方式上比较灵活，每日亦可工作十多个小时。不过，文化保守性也带来创作限制，当地多信奉穆斯林，无法直接拍摄亲密戏，需通过委婉方式呈现，剧本仅能在平台框架内微调。

马来西亚、越南等小语种市场方面，则主要是译制剧。来自越南的Sophia从中央民族大学文物与博物馆专业毕业后，难以找到对口职位，最终进入福州一间短剧公司担任越南语翻译，初期兼职按字计酬，每千字约4.3美元，转正后月薪税前8,000人民币，需每月完成37万越南字绩效。这份远程工作在越南当地属高收入，足以覆盖生活有余，但如今越来越多公司选择AI翻译与配音，Sophia也察觉到行业稳定性逐渐下降。她坦言，「刚入行时每月能上架一两部越南语短剧，现在有时整月都没一部作品上线」。

现时越来越多公司选择AI翻译与配音。

行业玩法趋增 反而越难赚钱

资本的涌入一度让短剧行业快速扩张，但背后的投资迷局也逐渐显现。有业内人士透露，「10部里能有1部爆就不错了」，两年前许多小资方都愿意试试水，「亏一部也就20万美金」，且在行业起步时确实有些能赚钱，如今「玩法越来越多，反而很难赚钱」。更棘手是分账问题，平台存在调整数据可能，不少投资者即使投中爆红短剧，账面仍显示亏损。

此外，AI短剧已成投资大方向，即利用AI技术将网文、漫画快速生成为1至3分钟的动态视频，亦有像真人的AI剧，惟随之而来的是平台拍摄都在减产、淘汰率越来越高。不过，大集团或风投还是愿意尝试此类新兴行业，因他们认为长远来看或是一个能赚钱的风向。

从内卷到出海探路，文化碰撞、流量与盈利失衡，都让这条出海路充满艰辛。短剧的未来，或许需要摒弃简单的复制搬运，真正理解不同市场文化与受众，在资本与创意之间找到平衡，才能走得更稳、更远。

