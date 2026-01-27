陈翊庭称国际投资者趋势有变 思考如何增加对中国敞口 ｜亚洲金融论坛

港交所（388）行政总裁陈翊庭在亚洲金融论坛的「资本枢纽：塑造未来全球市场」讨论环节中表示，现时国际投资者趋势明显转变，已由中国能否可以投资、转为如何增加对中国敞口，「需要从低权重提升至与市场同步权重」，相信这是一种进步。她续指，地缘政治波动正带来更多不确定性，国际投资者需要多元化资产类别作配置，香港不仅需要提供股票产品，还需拓展其他领域，香港仍有许多工作要做。

科技障碍并不是最大挑战

谈及港交所未来发展，陈指出，现代交易所的竞争不再是传统交易所的竞争，新兴数字平台交易所也正在崛起，港交所必须发展成为更具广度和深度的平台。

她表示，目前稳定币、24小时交易和代币化是最常谈的三个话题，自己理解的是，投资者对此关心的是交易所将如何在技术操作层面改进，让他们在执行和交易效率上更具明确性和速度，未来港交所会继续在科技方面作投入，维持港交所的领先优势。

她还提及，科技的障碍并不是最大的挑战，最大限制的是「市场是否愿意跟随发展」，如港交所在推出「打风开市」措施时，就遇到打风时银行不能结算等阻力，但是在措施推出后，首次在8号风球下交易，半日成交已高达850亿元，这就意味著，若不采取「打风开市」的措施，这笔交易根本不可能达成。她总结说，改革的步伐非常快，去年港股、IPO市场的强劲的表现，将给予港交所更多信心往前走。

陈浩濂：港必须成连接东西方纽带

财经事务及库务局副局长陈浩濂在同一讨论中则指出，香港优势包括优先进入内地庞大的市场、自由的资金流动、抵税制等，因此香港若想成为连接全球的主要枢纽，就必须成为连接东西方的超级纽带，包括既要坚守行业标准，也要赢得投资者和金融机构的信任，唯有获得这种信任，香港才能有效完成将内地与世界其他地区对接的使命。陈浩濂还说，香港还需要适应最新市场的发展，协助发行人抓紧科技发展带来的机遇。

Z/Yen集团CEO：资金寻求安全地

另外，Z/Yen集团行政总裁Mike Wardle则指出，纽约、伦敦、香港和新加坡四大金融中心的在商业环境、人力资本、基础设施及声誉指标等维度均表现突出，各项指标均保持强劲，不过全球金融中心差异化的很重要，因为凸显才能巩固自己的竞争力。他认为，差异化的关键是金融中心如何同时支持国内实体经济和国际贸易发展，并建立有效联系；除此以外，各金融中心还能深化各发展自己擅长的专业能力的细分领域，并为此持之以恒，以寻求脱颖而出。

他续指，地缘政治风险下，环球资金正在寻求更多安全地，安全地要求或包括监管完善的体系，让资金能够容易进出；和高价值的投资项目和工具，而香港长期的安全性和稳定性优势，有望从资金转移中受惠。

渣打张晓蕾：人币国际化成热门问题

渣打银行银行及券商业务全球总裁兼渣打银行企业及投资银行业务大中华及北亚区总裁张晓蕾亦说，人民币国际化正成为今年及以后一个非常热门的话题，而这次的人民币国际化将与以往不同，在最新的「十四五」规划中首次非常明确地提出了促进人民币国际化的重要性。

张还说，市场重点是地缘政治突变和局势演变，以及供应链管理问题，这些因素亦让投资者重新思考投资目标市场，预期追求安全、确定的回报及稳定的汇率框架正是投资者所期望的。她续指，融资、投资、基础设施的发展，正为内地及香港成为具理想投资目的奠定基础。

