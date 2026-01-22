Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈国强旗下德祥地产攻RWA 瑞凯：日后可成资产发行平台

商业创科
更新时间：14:13 2026-01-22 HKT
发布时间：14:13 2026-01-22 HKT

「壳王」陈国强旗下德祥地产（199）向现实世界资产（RWA）转型，日前获立法会议员吴杰庄及瑞凯集团增持。瑞凯集团主席刘浩然指出，期望未来将德祥从「资产持有者」改为「资产提供者」，成为一家数字资产发行平台。

参与RWA是顺应趋势

现年71岁的德祥地产联席副主席陈国强表示，该公司参与RWA，主要是顺应趋势，且业务亦需由新世代带领。他又笑指，随著个人年龄渐长，记忆力衰退，很多事情未来都要交由AI处理，「带年轻人来，把老人家放在旁边当观众好了。」

主导业务转型的刘浩然表示，期望协助德祥在RWA方面走独特模式，即日后成为一个资产发行平台，担任资产提供者角色，为住宅及写字楼资产代币化，「只要资产可验证、可上链、可追溯权利，都可以成为德祥的一部分，与数码资产连接。」

他续指，此举可令房地产不受地域限制，接触全球各地的投资者，流动性较传统持有地产项目高。刘浩然期望，当其商业模式成熟后，德祥可以成为业界反复研究的案例。

港写字楼前景仍然疲弱

德祥地产主席张汉杰表示，「现在地产不流行了，（从事）Web3都不去公司上班」，本港写字楼前景仍然疲弱，该公司因此引入专家，助业务转型，同时由于该公司规模小、财务清晰，更容易发展Web3。

张续表示，德祥在过去15个月已出售17亿元房地产资产，令债务减少13亿元，并预计未来3个月内可将余下不足6亿元债务消除，但仍会保留有价值的房地产，希望将其代币化。

吴杰庄和瑞凯日前入股德祥

有份参与投资的立法会选委界议员吴杰庄表示，目前整个数码资产资产的规模只有3万亿美元，比一只大型股票市值还要小，当中RWA规模只占当中约7%，房地产RWA比例更是极小，目前发展是一个起步。

德祥日前向吴杰庄和瑞凯分别配售1,150万股和1.3亿股，共集资逾1.6亿元；同时向瑞凯发行认股权证，可额外筹集3.07亿元。倘若所有认股权证获行使，陈国强持股将由目前52.48%降至39.79%，而瑞凯由目前10%可增至30.9%，有条件触发全面收购。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
7小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
17小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
20小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
5小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
15小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
政情
6小时前
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
影视圈
17小时前
01:41
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
8小时前