Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果据报年内重大改版Siri 成首款AI聊天机器人

商业创科
更新时间：09:55 2026-01-22 HKT
发布时间：09:55 2026-01-22 HKT

据彭博引述消息报道，苹果计划今年稍后时间对语音助手Siri进行重大改版，使其成为公司首款人工智能（AI）聊天机器人，加入由OpenAI和谷歌主导的生成式AI竞赛。苹果周三股价微升0.4%，收报247.65元。

将取代现有Siri介面

报道指出，这款代号为「Campos」的聊天机器人将深度嵌入iPhone、iPad和Mac的作业系统，并取代现有的Siri介面，用户可透过说出「Siri」指令或按住iPhone或iPad的侧边按钮来开启这项新服务，就像现在打开 Siri一样。

不过，「Campos」将远远超越目前Siri的能力，甚至超越承诺已久、将于2026年初推出的更新版本；目前Siri缺乏聊天般体验，也不具备OpenAI的ChatGPT或Google的Gemini那样的双向对话能力。

报道引述知情人士指出，苹果计划在6月份举行的全球开发者大会上发布这项新功能，并于9月正式推出。
 

