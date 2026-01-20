Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI年收入突破200亿美元 按年增逾两倍 今年拟推首款硬件装置

商业创科
更新时间：10:56 2026-01-20 HKT
发布时间：10:56 2026-01-20 HKT

据外媒引述OpenAI财务总监Sarah Friar一篇部落格文章指出，公司于2025年的年化收入已突破200亿美元（约1,560亿港元），较2024年的60亿美元大幅增长逾2.3倍，且收入增长与运算能力的扩张密切同步。

活跃用户人数持续创新高

Sarah Friar在文中指出，OpenAI的运算容量已从2024年的0.6吉瓦提升至2025年的1.9吉瓦。她补充，公司每周及每日活跃用户人数亦持续刷新历史新高。

报道又指，Sarah Friar指OpenAI的平台涵盖文字、图像、语音、程式码及应用程式介面（API），下一阶段将聚焦于「AI代理」（agents）与工作流程自动化，这些系统能持续运作、长期保留上下文，并跨工具执行操作。她强调，2026年公司将优先推动「实际应用落地」，特别是在医疗、科学及企业领域。

OpenAI上周宣布，将开始向部份美国用户在ChatGPT中展示广告，以加速从这款AI聊天机器人获取收入，并用以支付开发此项技术所带来的高昂成本。

未承诺设备今年正式上市

另一方面，OpenAI政策主管Chris Lehane表示，公司正按计划于2026年下半年推出首款硬件装置。Lehane日前在达沃斯论坛上发表了上述言论，将这款设备列为OpenAI在2026年最值得期待的重点之一，并指将在今年晚些时候分享更多消息，但未有承诺该设备会在2026年正式上市。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前