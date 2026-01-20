OpenAI年收入突破200亿美元 按年增逾两倍 今年拟推首款硬件装置

据外媒引述OpenAI财务总监Sarah Friar一篇部落格文章指出，公司于2025年的年化收入已突破200亿美元（约1,560亿港元），较2024年的60亿美元大幅增长逾2.3倍，且收入增长与运算能力的扩张密切同步。

活跃用户人数持续创新高

Sarah Friar在文中指出，OpenAI的运算容量已从2024年的0.6吉瓦提升至2025年的1.9吉瓦。她补充，公司每周及每日活跃用户人数亦持续刷新历史新高。

报道又指，Sarah Friar指OpenAI的平台涵盖文字、图像、语音、程式码及应用程式介面（API），下一阶段将聚焦于「AI代理」（agents）与工作流程自动化，这些系统能持续运作、长期保留上下文，并跨工具执行操作。她强调，2026年公司将优先推动「实际应用落地」，特别是在医疗、科学及企业领域。

OpenAI上周宣布，将开始向部份美国用户在ChatGPT中展示广告，以加速从这款AI聊天机器人获取收入，并用以支付开发此项技术所带来的高昂成本。

未承诺设备今年正式上市

另一方面，OpenAI政策主管Chris Lehane表示，公司正按计划于2026年下半年推出首款硬件装置。Lehane日前在达沃斯论坛上发表了上述言论，将这款设备列为OpenAI在2026年最值得期待的重点之一，并指将在今年晚些时候分享更多消息，但未有承诺该设备会在2026年正式上市。