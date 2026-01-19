胡润公布中国AI企业50强 寒武纪价值6300亿居首 7间晶片企业打入十大

胡润研究院今日（19日）发布《2025胡润中国人工智能企业50强》，AI晶片板块包揽榜单三甲。其中，寒武纪以6300亿元（人民币，下同）的企业价值登顶，较去年增长165%；国产GPU独角兽摩尔线程及沐曦紧随其后。此外，榜单显示，逾八成上榜企业集中于北上广深。

寒武纪收入暴增43倍

寒武纪自2016年成立以来，专注于AI核心处理器晶片研发，受惠于AI算力需求爆发，其业绩2025年上半年实现营收28.8亿元，按年大幅增长43倍。此外，寒武纪已主导或参与45项国内外技术标准制定。

榜单第二、三名均由国产GPU企业占据，其中第二名的摩尔线程价值为3,100亿元，该公司专注全功能GPU研发，2025年首三季营收按年增长182%至7.8亿元。第三名为价值达2,500亿元的沐曦股份，该公司为中国首批实现全流程国产化的高端GPU企业，专注于全栈式GPU研发。

地平线稳居车载AI晶片龙头

从行业分布来看，AI晶片相关企业在榜单前10名中豪取7席。除了三甲外，第五位的地平线（9660）价值为1,200亿元，稳居车载AI晶片及智驾解决方案龙头，2025年上半年营收增长67.6%；瑞芯微、壁仞科技（6082）及芯原股份亦跻身前列。

非晶片类企业中，智能语音龙头科大讯飞则以1,300亿元价值排名第四，其「讯飞星火大模型」在多语言能力上已扩展至130多种语种。

19家北京企业上榜 领跑全国

地域分布方面，北京以19家上榜企业继续领跑；上海则以14家紧随其后，较去年增加5家；深圳及广州分别有6家及4家企业上榜，四大一线城市占据了榜单总数的80%以上。