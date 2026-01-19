Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度伙AutoGo于阿布扎比展开全无人驾驶商业化营运 拟拓展更多区域

商业创科
更新时间：16:57 2026-01-19 HKT
发布时间：16:57 2026-01-19 HKT

百度（9888）宣布，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，与K2集团旗下阿联酋自动驾驶出行公司AutoGo，已在阿布扎比正式启动全无人驾驶商业化营运，是萝卜快跑首次在海外推出面向大众的全无人驾驶出行服务。当地居民和游客在本月17日起，已可透过AutoGo App呼叫萝卜快跑全无人驾驶车辆，服务率先从亚斯岛（Yas Island）开始，并计划逐步拓展至阿布扎比更多区域。

业务初期服务范围涵盖阿布扎比休闲娱乐中心亚斯岛，该处现已被指定为全无人驾驶运营的许可区域。用户下载AutoGo应用程式，即可呼叫一辆没有驾驶员的车辆，亲身体验无人驾驶出行。

目标覆盖阿布扎比全国

百度指，在亚斯岛正式上线后，该服务将按计划于阿布扎比各区域逐步扩展，首批扩展区域包括Reem岛、Al Maryah岛与Saadiyat岛，未来将陆续扩展至更多区域，最终目标是在整个阿布扎比酋长国实现全面覆盖。

百度：数月内启动业务 证技术成熟

百度智能驾驶事业群欧洲及中东地区总经理张亮表示，是次合作从签署合作协议，到短短数月内实现面向公众的全无人驾驶营运，是一项里程碑，该执行速度展现萝卜快跑在技术上的成熟度、合作伙伴在营运方面的强大能力，以及本地监管机构的坚定支持。

萝卜与AutoGo拟年内车队扩至数百辆

﻿萝卜快跑与AutoGo的合作始于去年3月，当时双方宣布计划建苛阿布扎比规模最大的全无人驾驶车队，在此基础上，双方于去年11月中旬，取得阿布扎比首批全无人驾驶商业营运许可，并签署下一阶段协议，预计于2026年年内将车队规模扩大至数百辆。

该集团指，萝卜快跑未来与AutoGo将持续扩大全无人驾驶商业出行服务，服务更多用户，推动阿布扎比实现智慧城市愿景。

萝卜快跑自动驾驶总里程至今超过2.4亿公里，其中全无人驾驶里程突破1.4亿公里。截至2025年10月底，萝卜快跑的全球覆盖城市数量已达到22个，每周平均全无人自动驾驶营运订单超过25万张，全球累计服务单量超过1,700万张单。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
5小时前
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
01:35
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
突发
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
00:42
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
社会
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
影视圈
4小时前
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
时事热话
4小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 15:47 HKT
莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费先系最贵！｜Juicy叮
莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费先系最贵！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT