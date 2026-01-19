百度伙AutoGo于阿布扎比展开全无人驾驶商业化营运 拟拓展更多区域

百度（9888）宣布，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，与K2集团旗下阿联酋自动驾驶出行公司AutoGo，已在阿布扎比正式启动全无人驾驶商业化营运，是萝卜快跑首次在海外推出面向大众的全无人驾驶出行服务。当地居民和游客在本月17日起，已可透过AutoGo App呼叫萝卜快跑全无人驾驶车辆，服务率先从亚斯岛（Yas Island）开始，并计划逐步拓展至阿布扎比更多区域。

业务初期服务范围涵盖阿布扎比休闲娱乐中心亚斯岛，该处现已被指定为全无人驾驶运营的许可区域。用户下载AutoGo应用程式，即可呼叫一辆没有驾驶员的车辆，亲身体验无人驾驶出行。

目标覆盖阿布扎比全国

百度指，在亚斯岛正式上线后，该服务将按计划于阿布扎比各区域逐步扩展，首批扩展区域包括Reem岛、Al Maryah岛与Saadiyat岛，未来将陆续扩展至更多区域，最终目标是在整个阿布扎比酋长国实现全面覆盖。

百度：数月内启动业务 证技术成熟

百度智能驾驶事业群欧洲及中东地区总经理张亮表示，是次合作从签署合作协议，到短短数月内实现面向公众的全无人驾驶营运，是一项里程碑，该执行速度展现萝卜快跑在技术上的成熟度、合作伙伴在营运方面的强大能力，以及本地监管机构的坚定支持。

萝卜与AutoGo拟年内车队扩至数百辆

﻿萝卜快跑与AutoGo的合作始于去年3月，当时双方宣布计划建苛阿布扎比规模最大的全无人驾驶车队，在此基础上，双方于去年11月中旬，取得阿布扎比首批全无人驾驶商业营运许可，并签署下一阶段协议，预计于2026年年内将车队规模扩大至数百辆。

该集团指，萝卜快跑未来与AutoGo将持续扩大全无人驾驶商业出行服务，服务更多用户，推动阿布扎比实现智慧城市愿景。

萝卜快跑自动驾驶总里程至今超过2.4亿公里，其中全无人驾驶里程突破1.4亿公里。截至2025年10月底，萝卜快跑的全球覆盖城市数量已达到22个，每周平均全无人自动驾驶营运订单超过25万张，全球累计服务单量超过1,700万张单。