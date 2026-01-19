国产电动车来港互相较量 入门车10万元抢客 比亚迪拒打价格战：香港要斗服务

香港汽车市场大洗牌，2025年新登记电动车当中，国产比例首次过半，同时亦伴随内部竞争。有来港出海车企表示，在抢夺右軚市场份额中，会选择与同为国产的品牌斗平；对此龙头比亚迪（1211）香港乘用车营运总监张景荣受访时表示，近年港人大幅认可有实力的内地汽车品牌，已对售后服务质素有期望，行业商业模式趋成熟，该企将以加强品牌信誉方式迎竞争，不打价格战。

国产电动新车去年市占率过半 排名洗牌

国产电动车品牌去年加速来港，运输署数据显示，2025年新登记电动车中，中资车企已占56%，较2024年的35%大幅增长，当中比亚迪更超越特斯拉成销量冠军。去年十大新登记的电动车品牌中，国产车企亦占据七席。

不少国产电动车品牌在香港崛起，开始参与价格竞争，其中「造车新势力」去年内地销量夺冠的零跑汽车（9863）亦已在香港布局，最平车型早鸟价低至9.99万元，挑战本港一手车售价下限，料于今年陆续交付。

零跑T03入门车型去年来港，低至10万元以下，市场部经理透露，意外录得可观订单量。

零跑主打平价 专注与国产同业竞争

零跑一名市场部经理表示，旗下车辆主打性价比及高端配置，在香港亦会视国产品牌为竞争对手，而非国际品牌，主要由于客户群往往与国内同业重叠，正争夺平价入门汽车份额。该名经理称，零跑为了右軚市场已重新设计座驾系统，「不是单纯调换左右」，又指出其不足10万元的车型意外畅销，「是家里给孩子买的第一台车，也有事业起步的年轻人」，目前已累计可观订单量。

本港十大首次登记电动车品牌：

2025年 2024年 品牌 数量 品牌 数量 BYD（比亚迪） 9,759 Tesla（特斯拉） 9,556 Tesla（特斯拉） 9,193 BYD（比亚迪） 5,819 Zeekr（极氪） 2,970 BMW（宝马） 3,429 GAC Aion（广汽） 2,014 Mercedes-Benz（平治） 2,331 Xpeng（小鹏） 1,995 Maxus（上汽） 2,055 BMW（宝马） 1,636 Smart（吉利与平治） 1,486 MG（上汽） 1,257 MG（上汽） 1,212 Smart（吉利与平治） 1,233 Zeekr（极氪） 697 Mini（宝马） 832 Denza（比亚迪） 574 Denza（比亚迪） 797 Hyundai（现代） 568

比亚迪张景荣：港市场成熟 对售后有期望

面对行业竞争，已进军香港市场逾15年的比亚迪，表明无意参与价格战，张景荣指出，来港销售的国产汽车性价比普遍较高，未必能藉减价取得可持续的优势，现时消费者更看重汽车功能及售后服务。

他解释，由于电动车产业的技术不断提升，支持者往往关注能否持续改善驾驶体验，因此该集团会提供免费系统升级与换电，未来亦在本港以至全球销售网络，提升售后服务质素，「我哋只会加配件、加服务应对竞争，如果标榜价格反而令消费者失望，惊降低质素」。

比亚迪香港乘用车营运总监张景荣指出，市民对国产电动车的态度，从抗拒、忧虑，到安心、喜欢，只是短短几年的变化。

近年国产形象大改观 「几年内抗拒变喜欢」

对于出海成绩，张景荣表示，去年比亚迪在港取得新登记电动车品牌冠军，主要是市民近年对内地汽车形象大大改观，「三年前仲有客户试车一听到系中国品牌，即刻闩门走，但呢几年好快由抗拒、忧虑、会考虑，到接受、安心同喜欢。」他当中提及，比亚迪的电池安全技术，以及用家口碑，均大大缓解以往的忧虑。

车企来港出海可证实力

张景荣亦乐见多个国产品牌来港，推动电动车渐成主流，并认为内地车企出海到香港，其意义在于取得「国际认证」，当在本地验证其销售模式成功，便可对外证明有能力从芸芸国内同业中突围而出，有助加强其他海外市场的布局。

