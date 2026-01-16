内地手机公司传下调全年订单预期 小米据报减20% 业界：下一步加价

内媒《界面新闻》引述消息报道，中国多家手机厂商受上游供应链记忆体加价影响，近日下调全年订单数量预期，小米（1810）、OPPO下调超过20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万部以下，下调机型主要侧重于中低端和海外产品。多家手机公司有回应报道。

手机商惯多报订单 供应商未见下调现象

界面新闻引述知情人士指，手机厂商为了向上游原厂取得资源，往往会采取多报策略，实际上三星、海力士等储存供应商，并未接收到手机厂商下调预期出货量的说法。

受上游记忆体加价影响

但有储存原厂员工确认消息，指出手机厂商对其汇报的量与去年实际达成相若，只是略微少一点，「例如传音报的出货预期仍超过超一亿台，20%的下调在我们看来是比较夸张的说法，我们不会按照这个量来备货，我们判断（实际数据）会减少10%左右。」

报道指，该员工表示，目前AI推动的需求非常大，就算将全部产能供应予服务器客户，也无法满足需求，而因为供应短缺，手机厂商下一阶段面临加价的局面已无可避免。

华为联想传逆市加市占率

不过报道指，并非所有手机厂商都选择下调预期，目前苹果、三星等龙头厂商并未受到记忆体价格上涨的直接影响，而华为、联想（992）、荣耀等厂商，则在本轮记忆体加价潮中尝试谋求更多份额。

