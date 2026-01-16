恒地The Henderson出租率达九成 庆祝成立50周年 旗下商场推消费优惠

恒基地产（ 12）今日（16日）成立50周年，宣布将展开一连串庆祝活动，并透露旗下位于中环的超甲级商业项目The Henderson，出租率再创新高，攀升至九成。同时，中环新海滨旗舰项目Central Yards亦稳步推进，第一期将于第二季平顶，目标于2027年开幕。

恒基指出，超甲级商业项目The Henderson持续吸引国际顶尖企业、著名品牌和专业服务机构进驻，最新出租率已达九成，承租名单包括全球另类投资公司 Point72、 私募资产二级市场投资公司Coller Capital 、私募基金公司General Atlantic等。

Central Yards首期明年开幕

另外，位于中环新海滨、总楼面面积逾160万平方呎的Central Yards第一期将于2027年开幕 ，并预计于今年第二季平顶，第二期亦计划于2032年落成。Central Yards第一期超过七成的办公室大楼及附属楼面面积已获承租，并创下中环核心商业区数十年来最大宗单一办公室租赁纪录。

为庆祝成立50周年，恒基地产年内将呈献一系列活动及特别礼遇，包括与员工庆祝、举行「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」，以及在旗下多个主要商场推出特别礼遇与消费优惠。参与商场包括将军澳MCP新都城中心二期及三期、马鞍山MOSTown新港城中心、屯门时代广场、沙田中心，沙田广场、荃湾千色汇、元朗千色汇及The Henderson内多间餐厅。