信托成富豪传承主流 具年轻化趋势 20至40岁第二代主动咨询

卫达仕合伙人梁祖泽表示，香港向来是信托与遗产纠纷枢纽，10至15年前争议多集中于遗嘱有效性，如今随着财富规划理念升级，信托已成富豪传承主流选择，类似娃哈哈家族的信托规划案例日渐增多。不过，信托相关诉讼同时显著增加，核心争议围绕受托人职责履行展开，常见受益人质疑受托人未公平对待成员、未尽谨慎管理义务，进而要求罢免受托人的情况。

家族需求日趋多元

合伙人傅洁恩披露，近年客户群体出现明显年轻化趋势，20至40岁的第二代家族成员成为规划主力。他们普遍意识到，若父辈未做妥善规划，自己继承财富后可能面临企业经营压力、离婚财产分割等风险，因此主动寻求法律咨询，推动家族设立信托。与此对应，家族需求也日趋多元，除传统财富传承外，跨境税务规划、抵御债权人等资产保护需求日益突出。

近九成高净值客户未立遗嘱

合伙人Katie Graves指出，近九成高净值客户未立遗嘱却计划设立信托，忽视两者互补性。事实上几乎无人会将全部资产注入信托，个人名下物业、银行存款等仍需透过遗嘱指定继承人与执行人，否则财产将依法定继承分配，不仅可能违背遗愿，且继承程序耗时3个月至1年，加重家人负担。此外，她提到，大中华地区仍有家族选用亲友或家族办公室员工担任受托人，此举虽基于信任，但个体受托人可能因年迈、立场变化或利益冲突未尽忠职，律师事务所等专业机构均不愿承接此类角色。

卫达仕吁「信托+遗嘱」并行

卫达仕建议，家族应采取「信托+遗嘱」并行模式，优先选择HSBC、UBS等专业受托机构，其具备成熟决策流程与风险管控能力；建立家族宪章明确决策权与利益分配规则，透过保护人、投资总监等角色让家族成员适度参与；长辈需主动向后辈解释规划初衷与架构，减少预期落差。至于市场上主打「一站式传承」的新型保险产品，可作为补充工具纳入信托架构发挥流动性优势，但因缺乏充足法律案例支撑，不宜过度依赖。

