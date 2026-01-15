携程涉垄断被查曾暴泻两成 罚款恐达49亿 踩中「二选一」红线 民宿揭平台抽佣过半

携程涉嫌垄断｜中国市场监管总局周三公布，根据《反垄断法》对携程集团（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为，作立案调查。携程股价继昨日急跌6.5%后，今早再曾泻逾两成，低见446元，即两日曾泻近27%；同业同程旅行（780）亦见急跌，今早曾泻逾9%至22.2元。要留意的是，携程去年已被监管机构约谈多次，更有内媒引述分析指今次调查向平台经济经营者释放了明确信号——「互联网行业常态化监管不意味力度放松」。另有大行估计，若携程被认定违法，潜在罚款可高达49亿元（人民币，下同）。

相关文章：携程遭市监局立案调查垄断行为 回应指业务正常运行

携程涉嫌垄断｜料涉「二选一」及自动调价等

据内媒《经济观察报》获悉，市场监督管理总局调查小组于本周一（12日）已到携程上海总部展开调查。其中一位接近监管部门人士更指，市场监管部门近一年收到来自地方监管部门、企业等层面的投诉，反映携程等在线旅游平台（OTA）涉嫌要求商家「二选一」、自动调价等违规行为。

携程涉嫌垄断｜携程：积极配合监管部门调查

携程回应内媒时指出，将积极配合监管部门调查，全面落实监管要求，与行业各方携手共建可持续发展的市场环境。该公司指，目前各项业务均正常运行，将一如既往地为广大用户和合作伙伴提供优质的服务。

携程涉嫌垄断｜曾遭地方市场监理机关约谈多次

值得留意的是，携程去年已被地方市场监理机关约谈多次。其中去年9月曾受郑州市市场监管进行行政约谈，经当局调查核实违反规定，存在利用服务协议、交易规则和技术手段，对平台内经营者的交易及交易价格进行不合理限制等问题。当局当时已下达《责令改正通知书》，指该次约谈旨在督促企业全面整改、规范运营，切实维护公平竞争市场秩序，保障平台内经营者合法权益。

去年8月，贵州省市场监督管理局亦约谈包括携程在内的多家涉旅平台企业，指其存在「二选一」、利用技术手段干预商家定价等行为。此外，云南省旅游民宿产业协会去年11月亦指出，携程等个别OTA（线上旅游）平台利用其市场支配地位，对云南民宿产业实施了包括但不限于「二选一」霸王条款、单方面随意涨佣、设置不公平交易条件、屏蔽流量等不正当竞争行为。

携程涉嫌垄断｜用户轰「大数据杀熟」

消息公布后，「携程涉嫌垄断」登上微博热搜榜，引发大量用家共鸣，不少人表示曾遭遇平台「大数据杀熟」 ，有用户称「两部手机订同一间酒店，价格竟然不同，根本是看人下菜碟。」另有用户指，机票页面显示的价格与付款时往往不符，仔细检查才发现平台已悄悄预先勾选了各类增值服务 。有用家表示，早已转用酒店官方APP预订，以确保价格更低且透明 。

携程涉嫌垄断｜民宿业界揭平台抽成过半

除消费者外，有民宿经营者揭示了携程强推「二选一」政策，实施限流及自动调价的手段，让其景区内有超过100间民宿苦不堪言，「房价调整权完全不在自己手上，每张订单的收入全由携程说了算」。

他指，在旅游旺季，即便房价标示为400多元，民宿实收仅180元，余下的220元全被平台抽走 。他以一家仅有14间房的小型民宿为例，每年因平台限制而减少的收入至少达8万元。

携程涉嫌垄断｜计及同程旅行 内地OTA市占近70%

根据交银国际数据显示，截至2024年底，携程在核心酒旅市场GMV（商品交易总额）市占率已达56%；若将其策略性投资的同程旅行（780）市占率约13%计算在内，携程系合计占据内地OTA市场近70%份额，远超对手美团（约13%）、飞猪（约8%）及抖音（约3%）。

携程涉嫌垄断｜内媒：凸显互联网行业执法持续性

另一内媒《21世纪经济日报》更引述北京大成律师事务所高级合伙人邓志松指出，最新对携程的调查是继2021年阿里巴巴（9988）、美团（3690）「二选一」案件及2022年底知网滥用市场支配地位案件后，市监总局首次对大型平台企业正式启动的反垄断调查案件，向平台经济领域的经营者释放了明确信号「互联网行业常态化监管不意味力度放松，也凸显了该领域作为执法重点领域的持续性」。

他又提醒，对于旅游、线上购物、外卖餐饮、社交、票务等与民生紧密相关的平台企业来说，应当充分理解本案所蕴含的警示意义，在反垄断常态化监管与「反内卷式」竞争的背景下，平台企业需保持理性的态度，将公平竞争和建构企业作为核心合规要素融入日常营运之中。

携程涉嫌垄断｜携程未来面临甚么后果？

花旗：或需罚款年度销售收入10%

另一方面，花旗报告指出，据内地《反垄断法》经营者若违反任何垄断协议或滥用市场支配地位，将被责令停止相关行为并没收违法所得，并处以上一年度销售收入1%至10%的罚款。若携程被认定违法，潜在罚款约4.9亿至49亿元（基于对其2025年国内及出境业务收入的估算）。该行又指，仍需观察此次调查是否会影响携程的国内利润率或抽佣率，在调查结案前，可能会影响市场情绪。

酒店、民宿及消费者也可能索赔

财新引述清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭指出，在市监总局对携程作出处罚后，携程还可能面临来自合法权益受损的酒店、民宿，甚至消费者的索赔。事实上，京东（9618）过往起诉阿里滥用市场支配地位，亦曾获得一审判决赔偿10亿元。