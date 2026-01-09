恒生私有化｜上环找换店起家 小股东赞有人情味 纪念品成回忆 学者料启动裁员 加速处理坏帐

恒生私有化｜汇控（005）斥资千亿元，以每股155元私有化恒生银行的议案，于昨日举行的法院会议及恒生股东大会上，获大比数通过，恒生上市53年的历史正式结束。昨日有数百名股东出席这个可能是恒生最后一次的股东会，不少持股多年的恒生股东直言，感到不舍，称心情如「嫁女」，希望「嫁得好」。亦有小股东原本计划「揽住佢，揽到死𠮶日」，现惟有把恒生股票「裱」起挂在墙上作纪念。恒生则向到场的小股东送上印有恒生标志的纪念品，有小股东感叹「唔知系咪最后一次」。恒生将于本月14日最后买卖，1月27日正式除牌。

恒生私有化｜纪念品种类多样 承载情意结

恒生银行作为本港战后首间上市银行，早于1933年以小型找换店形式于上环永乐街70号开业，后发展成现时市值逾2800亿元的大银行。不少市民都表示「人生在银行开第一个户－就系恒生」，而早年该行赠送的各类钱罂、「红簿仔」等纪念品，至今仍在二手市场有价有市，足见恒生对许多港人而言不仅是银行，更承载着深厚情意结。

老一辈港人常赞恒生是最具人情味的银行，昨日到场的小股东钟生亦表示，早年间走进恒生银行「好似返咗屋企」，即便不常光顾，职员也能准确叫出他的姓氏，其他银行难以比拟，惟近年「差咗少少」。

该行早期赠予客户的纪念品，不仅是港人的集体回忆，在二手市场更成为热门收藏。据二手网站显示，过去开户赠送的各式钱罂，大部分价格从百元到上千元不等，而部分稀有款的武士钱罂及企鹅钱罂叫价甚至逾万元。此外，二手网站上恒生纪念品的种类多样，恒生财神年画、生肖金饰纪念品均可见到，且保存完好，可见其在港人心中的历史地位。

恒生私有化｜上环小型找换店起家

恒生银行的前身恒生银号，在1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植伟和盛春霖四人创立，以小型找换店形式于上环永乐街70号开业，随后开展商业银行业务，并逐渐壮大成为香港主要华资银行之一。

恒生私有化｜60年代爆挤提风波 汇丰入主

上世纪60年代华资银行因过度放贷及地产市场泡沫爆破陷入困局，该行亦爆挤提风波，其后汇丰以5100万元入主，成为汇丰集团成员，但保持独立营运，于1972年始在港正式上市。目前恒生业务范围广泛，其中1969年编制的「恒生指数」，更成为反映香港股市走势的重要指标，「恒生」品牌已深入民心。

恒生私有化｜王冬胜：释放两间银行更大协同效应

汇丰银行主席王冬胜于报章撰文指，私有化建议并非要抹去两间银行之间的差异，希望利用私有化这个契机，释放两间银行更大的协同效应，认为是一项对香港市场的重大投资，体现对香港继续作为国际金融中心，及连接中国与世界的重要桥梁承诺和信心。

经济学者李兆波表示，恒生私有化后有不少减省人手空间，料会启动裁员，相信投资者关系、法律咨询、风险管理部门等是重灾区，至于人力资源、前线等职位要视乎会否整合本港银行网络。恒生近年不良贷款及营运表现较差，成为汇控全资子公司后，料会加速处理坏帐，他说：「现今银行已经无乜人情味，恒生几代人（客户关系）唔系重要元素，最后都要考虑资产质素、还款能力。」他估计，恒生日后会奉行汇控较严谨的风险管理标准，或导致经营困难的小中企更易被「Call Loan」（催还贷款）。

