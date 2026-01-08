Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中石化母企与中国航油重组 分析指增强中国航空燃料产业竞争力

商业创科
更新时间：21:39 2026-01-08 HKT
发布时间：21:39 2026-01-08 HKT

国务院国资委公布，国际院批准中石化（386）母企中国石油化工集团，与中国航空油料集团实施重组。

中国石化集团旗下拥9家上市公司

据内媒介绍，中国石化集团目前是全球第一大炼油公司及中国第一大航油生产商，旗下拥有9家上市公司，涵盖油气勘探、炼油化工、装备制造等能源全产业链。而中国航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业，主营业务主要涉及航油、石油、物流、国际和通航五大板块。

业界指属央企整合布局

《新华社》引述业内人士认为，此项改革是中央企业战略性、专业化重组整合的布局落子，也是应对国际竞争与绿色转型的主动作为，有望助力降低航空燃料供应成本，增强中国航空燃料产业竞争力，促进航空业绿色低碳转型。

近年中国加速央企重组，过去5年的「十四五」时期，共有6组10家企业实现战略性重组，新组建设立9家央企。

