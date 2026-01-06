Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SmarTone全港首推AI Connect服务 毋须VPN连ChatGPT 新客首年免费

商业创科
更新时间：16:58 2026-01-06 HKT
发布时间：16:58 2026-01-06 HKT

数码通（SmarTone，315）公布，推出全港首个「AI Connect」服务，用户毋须自行安装及设定第三方VPN软件，即可直连ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球热门AI平台。该服务月费28元，SmarTone新客户选用指定5G服务计划，可享首年免费使用优惠。

月费28元 可如常浏览本地网站

SmarTone指出，客户在使用AI工具时，常遇到地区限制或因VPN设定繁琐而受阻，其「AI Connect」可透过专属网络，免额外安装VPN软件，即可直接连接全球AI平台，方便客户专注于学习、工作、旅游规划、翻译及内容创作等AI日常应用。

该电讯商表示，该服务免却处理VPN繁琐设定、 选择伺服器及处理连线不稳等步骤，专属网络亦能降低私隐外泄风险，而客户同时可如常浏览其他本地网站。

