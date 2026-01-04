寻秦记：给所有不想长大的人｜蓝血工厂

近日古天乐的电影版《寻秦记》上映，中港两地票房报捷。当然，古天乐的野心，绝对不止于怀旧。

在「天下一」（One Cool）的商业版图里，古天乐早已不是那个单纯的演员。据闻天下一的AI制作已有融资大计，早已吸纳不少广告大客。像WeLab首个全AI制作的广告，便是出自其手，加上之前的《明日战记》作为Case Study，这家公司展现的是与Google接轨的技术野心。当一众香港导演还在沉迷于尖沙咀的警匪枪战时，古天乐已经用AI技术为香港电影工业寻找下一个出口。这才是真正的「寻秦」——寻找下一条生路。

不过，情怀归情怀，生意归生意。有财经专栏作家之前提到A 股华策传媒是概念股，那么也应该讲讲TVB。作为一个受过高等教育、懂得读P&L的成年人，大家不禁会问：投资方与TVB背后到底签订了怎样的条约？

大台虽然近年股价低迷，但手里仍握著重要IP。项少龙这个角色，版权（Intellectual Property）在大台手中，古天乐要拍电影版，自然要寻求TVB合作。

当年古天乐离巢，今日要借尸还魂，大台几可肯定要收一笔Licensing Fee（授权费），更也可能要求了优先票房分账？即是无论电影亏不亏本，第一笔进账的票房，大台要先切走一块肥肉？

外界有传成本3.5亿元，即是除了特效及演员片酬外，可能还有一笔隐藏的「IP 赎身费」。大胆推测，这场寻秦记电影版的投资，唯一的赢家可能正是大台。它不用承担制作风险，不用管后期宣发，只需出租那个封尘的IP，就能坐收红利。

古天乐今次像Tom Cruise在《Top Gun: Maverick》中，大玩Legacy Management（遗产管理）：Tom Cruise穿回那件G-1飞行夹克，是要向世界证明：在Marvel的绿幕特技面前，实拍（Practical Effects）与明星魅力（Star Power）依然是电影的灵魂。

Tom Cruise投资是为了Profit（利润）和Ego；古天乐投资，更多是出于一种近乎悲剧英雄的Duty（责任）。天下一这家公司，与其说是电影公司，不如说是香港电影工业的照明商店，照顾一众孤魂野鬼，让人回魂投胎。

古天乐开戏，要买IP，要养活那班灯光、美指、特技师。他买回《寻秦记》，不是因为这是一笔好生意（从财务报表看显然不是），而是因为这是香港人的集体回忆，是他能凝聚这个离散城市的最后一面旗帜。

然而，一些忽尔道德洁癖上身的「文化洁净派」跳出来指指点点，声称这是对秦代暴政的潜意识膜拜，说甚么「秦是最邪恶的时代」，甚至搬出史提芬史匹堡不会拍「寻找第三帝国」来类比，质问为何要穿越回去寻找魔鬼。

这种论调，听起来正义凛然，实则逻辑苍白得令人发笑。

首先，将「看电影」等同于「渴望被统治」，这是典型的极左式上纲上线。按照这位道德判官的逻辑，昆顿塔伦天奴拍《希魔撞正杀人狂》（Inglourious Basterds），观众入场看著希特拉被机关枪扫射，难道就是对纳粹有「潜意识的返祖情意结」？

观众入场看《寻秦记》，寻的不是秦始皇的焚书坑儒，寻的是项少龙那份现代人的机智、是古天乐与林峰二十年后的久别重逢，是香港人的一点集体回忆。

再者，拿「秦」姓在百家姓中是恶姓来说事，更是滑稽。因为秦桧而耻姓秦？那么姓史太林的，是否都要去改姓？把历史罪责生物化、遗传化，这本身就是一种最封建的血统论。Netflix拍秦始皇纪录片是为了赚钱，那古天乐拍《寻秦记》是为了娱乐与情怀。

香港人看《寻秦记》，不是想回到秦朝当兵马俑，而是想看一个拿着现代手枪的项少龙，如何在那个蛮荒时代，以一种戏谑的态度解构权力。当我们看著银幕上已经有了白发的项少龙，依然在努力地插科打诨，依然在试图扭转乾坤，我们感动的，并不是剧情的跌宕，而是那一张脸上的风霜。

古天乐用《寻秦记》告诉我们：是的，时间是最大的反派，我们都回不去了。我们再也不是当年那个放学后赶著回家看电视的少年。但是，只要灯光一亮，我们依然可以做两小时的梦。

蓝血工厂

相关文章：投资者再次加入铜学会｜蓝血工厂