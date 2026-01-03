Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google AI概览被指存误导健康资讯 专家斥部分建议「极度危险」

更新时间：13:14 2026-01-03 HKT
发布时间：13:14 2026-01-03 HKT

不少人遇上健康疑难都会先问Google，英国卫报报道，Google置顶的AI概览（AI Overview）功能充斥虚假或误导性的健康资讯，有专家直斥部分建议「极度危险」，使人们面临风险。

胰脏癌饮食建议「完全相反」 恐致病人无法手术

报道指，Google声称其生成式AI摘要功能可靠，但调查后发现事实并非如此。其中，Google AI建议胰脏癌患者应「避免高脂肪食物」，英国胰脏癌协会支援与研究总监 Anna Jewell直斥该建议「完全错误」，甚至是标准治疗方案的相反，警告非常危险，并危及病人接受治疗的机会。

Jewell解释，胰脏癌患者极需摄取足够热量以维持体重，若听信 AI 建议戒油，患者可能因营养不良及体重过轻，而无法承受化疗或潜在的救命手术。

肝功能指数乱解读 隐性病人误当健康

此外，常见的验身报告解读同样不够准确，调查发现，当用户查询「肝功能血液测试正常范围」时，AI提供了一堆缺乏背景资讯的数据，完全未有考虑患者的国籍、性别、种族或年龄差异。

英国肝脏信托基金会行政总裁Pamela Healy形容情况令人忧虑，她指出，许多严重肝病患者早期毫无病征，极依赖血液测试诊断。然而，AI提供的所谓「正常值」与实际标准差异巨大，「这很危险，因为严重肝病患者可能误以为自己指数正常，因而忽略覆诊或求医。」此外，关于女性癌症检测的搜寻结果也提供了完全错误的资讯，恐致病人忽视真正的病征。

Google发言人回应称，许多被转发的健康案例截图内容「不完整」。发言人强调，根据内部评估，AI 概览大多连结至知名及具信誉的来源，并建议用户寻求专家意见。

