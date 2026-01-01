中国电影2025年票房518亿人币 入场人次增两成 多部IP作品跑出

猫眼娱乐（1896）旗下猫眼研究院发布《2025中国电影市场数据洞察》，显示2025年中国电影全年票房518.32亿元（人民币，下同），观影人次达12.38亿次，均按年增长约20%。

《哪吒》票房贡献突出

猫眼研究院指，中国电影市场显著回暖，增长主要受大作及强知识产权（IP）作品带动，其中动画电影票房贡献尤为突出，全年57部影片合计贡献超过250亿元票房，包括《哪吒之魔童闹海》、《疯狂动物城2》（《优兽大都会2》）等作品成为主要动力。

「市场向头部项目集中」

猫眼专业版数据亦显示，2025年票房排名前十的新片中，4部突破30亿元、8部超过10亿元。数据指，国产片票房占比稍高于2024年，10亿元以上国产新片数量按年持平，但1至5亿或5至10亿元的中等票房区间，国产片数量显著减少，显示市场向头部项目集中。

报告指出，三、四线城市的票房占比连续三年上升，2025年下沉市场贡献度创近5年新高，同时新观众及低频观众比例提升，带动电影消费覆盖面及深度扩展，成为行业寻找增量的主要来源。

猫眼：大片模型不再是票房绝对保障

猫眼娱乐市场分析师赖力表示，2025年多个重要电影档期在爆款影片的支持下表现超预期，诞生多项新纪录，为行业和观众们带来惊喜，而传统意义上的「大片模型」不再是票房的绝对保障，为从业者们带来了新启示。他续指，2026年行业需持续优化内容供给，以热度、口碑及新鲜度兼备的优质作品吸引不同层次观众，进一步释放市场增长潜力。