招商局房托基金逾2亿购九龙物业 拟改造成学生公寓 提供85个床位

商业创科
更新时间：17:33 2025-12-30 HKT
发布时间：17:33 2025-12-30 HKT

招商局商业房托基金（1503）宣布，昨日通过其全资子公司签约收购首个位于香港的学生公寓项目。物业位于九龙柯士甸路，总楼面面积约2.36万平方呎，毗邻香港理工大学，11月估值为2.13亿元，收购代价折让3.3%，购买价为2.06亿元。

探索新资产类别可能性

收购完成后，该物业将由房托基金计划改造为拥有85个床位的现代化学生公寓，低楼层区域将改造为共用生活空间，如休息室与健身中心。

招商局商业房托基金表示，此次收购旨在探索新资产类别的可能性，并长期提升房托基金收入及每基金单位分派的稳定性，未来也将继续在大中华地区寻找更多优质、多元化及具韧性的优质资产进行投资，进一步分散资产组合及收入来源。

