渣打汇丰恒生及中银利用人民币业务资金安排第二阶段 提供离岸人民币融资
更新时间：17:18 2025-12-29 HKT
渣打香港今日（29日）宣布，成为金管局人民币业务资金安排第二阶段的参与银行，并于第二阶段于12月1日生效以来，为多间企业提供具成本竞争力的离岸人民币贷款。
首批受惠客户包括厦门建发旗下昌富利（香港）、恒安国际（1044）旗下恒安珍宝投资、老凤祥旗下老凤祥（香港），以及三一重装（0631）旗下三一国际（香港）。此外，透过渣打集团在东盟区内的网络，向一家内地国有企业在新加坡的子公司提供离岸人民币贷款。
渣打表示，利用人民币同业拆息作为定价基准，让企业能在香港离岸市场取得接近在岸水平、具预测性及透明度的人民币资金。
渣打指出，第二阶段大幅增加了人民币业务资金安排所涵盖的人民币资金用途范围，企业可利用是次融资所得的人民币资金满足其日常营运和投资需要，促进实体经济的发展。
汇丰：为内地上市企附属提供14亿人民币贷款
汇丰同日宣布，成为首批在香港金融管理局人民币业务资金安排第二阶段获分配额度的银行。
汇丰表示，已率先利用额度，为一家业务涉及海外市场的内地上市企业附属公司，提供一笔14亿元人民币的营运资金贷款。该笔融资不单是人民币业务资金安排扩合资格业务范围后的首批交易之一，亦是客户首笔境外人民币融资。
此外，恒生银行亦宣布，参与金管局的人民币业务资金安排，以支持扩大人民币融资活动的范围，并已成功完成首笔资金安排。
中银香港：启动当天为多家企业办理人民币贷款
中银香港亦宣布，积极参与金管局推出的第二阶段「人民币业务资金安排」，并在12月1日启动当日即作出首批资金安排，为天虹国际、溢达集团、交银租赁、恒基地产等多家企业在香港办理人民币贷款。同时，中银香港协同母行中国银行在欧洲及亚洲等地的分支机构为当地企业客户提供人民币贷款及贸易融资服务，单笔提用金额逾10亿元。
