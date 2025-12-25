八达通研推自动感应过闸 「无需攞出嚟拍机」  搭车及零售支付均适用

八达通两位一代功臣，营运总监甘志深、零售业务及合作伙伴总监李玉儿将于本月底齐齐荣休。两人均认为，下一个机遇应在跨境支付方面。继中国内地、泰国、南韩、日本后，李表示将继续跟随用户脚踪开拓另一些东南亚国家的零售消费支付市场。甘指八达通亦在探讨打通内地以外的跨境交通支付场景；本地方面，冀两、三年后可以推出超宽频（Ultra-wideband，简称UWB）式全新支付服务，让用户不用取出手机八达通都可过闸搭港铁。

八达通零售业务及合作伙伴总监李玉儿（左）及营运总监甘志深均认为下一个机遇在跨境支付方面。 何健勇摄

八达通早在4年前已提及希望推UWB的支付服务。甘志深称，其实有关技术已存在，现冀未来2、3年可成事，并说：「届时（用户）唔使攞部手机出嚟，就即刻可过闸，闸机会自动感应和扣钱……而家就系10厘米内、将来就可能1米内已经认得到你部手机，唔需要再攞出嚟拍机」，目前正积极研究中，因事前需统一标准，故有一个过程。如成事，这将适用于港铁环境下的搭车和一些零售支付场景。

续拓东南亚跨境零售支付

拓展跨境零售支付方面，李玉儿说，八达通希望能在其他东南亚国再下一城，因其策略都是跟随港人的脚步，她说：「只要港人钟意去边度玩，都是我哋首要拓展的目标市场」，并正在探讨一些市场，待时机成熟时，便会发布。

目前八达通暂只可在内地跨境付费搭车。甘志深指出，其实亚洲区内有个智能卡相关的组织，涵盖内地、香港、新加坡、台湾、南韩、泰国，定期轮流在六地开会，彼此也有探讨有关交通的跨境支付互通性。新加坡亦很想打通与香港的跨境支付。技术上的可行性，则以日本的JR与香港最接近。他又称，推行区内跨境交通支付，除了技术也需当地公共交通机构配合。

八达通两大功臣月底荣休

他们临别受访时细数过往的点点滴滴，最后二人寄语新一代，甘志深认为要「唔怕蚀底、睇长远」；李玉儿则认为「叻之余、要谦卑」。

甘李二人分别在八达通任职了30年及18年。甘志深受访一开始便展示一张纸色发黄的物体，原来是他保留一则30年前的地铁（现称港铁）招聘广告。他说，1995年时便是看到这则广告而加入港铁，担任系统设计经理，负责还未面世的八达通项目。

曾从事银行业、电讯业的李玉儿未加入八达通前，曾代表香港电讯（HKT）与八达通商讨生意。她说，自己是经前上司转介到八达通工作。当时她见八达通是人人皆晓的品牌，再加上考虑到八达通或会上市，故决定加盟。

称「八达通之父」另有其人

提到八达通之父，甘志深未敢自居，更多番强调当年时任地铁市务及策划总监的卢保（Rob Noble）以及时任总经理（聪明卡）陈弼时（Brian Chambers）两位前上司才是真正的八达通之父。

对于八达通和Octopus中英名的由来，年轻一辈未必清楚，其实是当年公开征名比赛而得，中英文组别两位胜出者均获八两金作奖品。时隔多年后，甘志深透露原来当年还有一个小插曲，大约十年前他巧遇一位小学校长，才得知校长也是当年同样提名八达通参赛，但因当时有三人都以八达通提名，地铁遂抽签决定得奖者。

甘志深因一事而对字眼特别敏应和执着。事源在1998年4月，当时规定八达通卡的有效期限为9个月，但有一名乘客使用一张过期失效八达通卡搭巴士，结果收费机显示的中英文讯息为「Illegal Card」及「假卡」，而司机在公司指示下将乘客送到警署。至今他对当年所有受影响乘客仍深感愧疚。事后八达通已立即将有效期延长到3年，并把失效字眼改为「Expired Card」和「失效卡」。而回想八达通历年最大风波，他指是当年将客户资料转让其他机构的私隐事件。

随着储值支付工具（电子钱包）的涌现，零售支付市场竞争越演越烈。李玉儿认为战况最激烈是政府派发消费券的时期，因不少新来者要抢滩。

寄语年轻人「唔好怕蚀底」

二人将于月底退休，甘志深表示，如有机会，也会参与相关界别的导师或顾问的工作。李玉儿则说，「自己喜欢试新野，和好钟意去体验式的旅行」，并已定出退休后首选旅游之地。

临近访问尾声，甘志深寄语年轻一辈，「做事要忠于自己，唔好怕蚀底，长期一定会有回报，唔好睇短暂」。李玉儿则称，「叻人有自信之余，亦要谦卑，认真虚心聆听别人说话。」最后，甘志深希望「我们（八达通）下一代可以把持信念，继续保持着这个品牌、一个香港人的品牌」。