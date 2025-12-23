汇丰宣布高级独立董事高安贤将离职

汇丰控股（005）宣布，高级独立董事高安贤将会离职，于2026年股东周年大会结束时自董事会退任。

集团主席聂智恒表示，多谢高安贤对汇丰董事会作出的重大贡献，并指主席遴选已圆满结束，「我完全尊重她以个人及生活理由退任的决定」。事实上，早前汇控董事会遴选主席时，有关程序由高安贤领导，并由聂智恒担任临时主席。

高安贤则表示，服务汇丰董事会是其殊荣，很高兴能够与众多才智卓越的同僚共事，祝愿董事会和管理层在推行策略方面取得成功。

