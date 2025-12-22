Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

丰盛控股主席季昌群官司败诉 被判还款12亿 曾拥300亿身家 活跃细价股市场

商业创科
更新时间：18:19 2025-12-22 HKT
发布时间：18:19 2025-12-22 HKT

曾有「南京首富」之称的丰盛控股（607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨额钱债官司败诉，判词直指其抗辩理由「难以置信」及「本质上不可能」。法庭颁令，扣除抵押品后，季昌群仍须即时向两名原告偿还本金约 8.98 亿港元，连同自 2019 年中起计的高息，市场估计涉资总额或高达12亿元。

季昌群出身于安徽当涂农村，2000年代初，他与兄弟季昌荣创立丰盛集团，从南京建筑业起家，逐步扩展至新能源、医疗健康和生态农业。根据丰盛年报，季昌群在内地地产行业有多年管理经验，而他过去甚少公开露面，外界形容他非常低调，至数年前才活跃于本港细价股市场。

丰盛控股主席季昌群。
曾收购高速传动等多间公司

2013年，「香港壳王」简志坚通过供股方式将汇多利（丰盛控股前身）转让季昌群，成功借壳上市，季昌群持股51%。其后，季昌群相继收购中国高速传动（658）（下简称「中传动」）、卓尔智联（2098）、衍生（6893）及实力建业（519）等股权，于2016年福布斯中国富豪排第25位；2018年胡润百富榜中，季昌群以300亿元人民币财富排名第89位。

涉挪用附属公司资金66亿

不过，2019年8月15日，中国港桥控股（2323）全资子公司Digital King，与Majestic Plan International Ltd及Profit Reach Ventures Ltd入禀香港高等法院，向季昌群展开追讨回逾14.66亿元，并且兼申索利息及堂费，其中港桥金融要求追索金额约3.56亿元。

除此之外，今年3月底中传动控告控股股东丰盛及在内人士，涉欺骗其附属公司及挪用款项。中传动公告指出，有充足证据显示丰盛控股、丰盛主席季昌群、公司前执董房坚及交易相对方等一直参与计划诈骗中国高速传动附属公司及挪用相关款项，因而向上述公司及个人提出申索。

中国高速传动去年11月披露，旗下附属公司有66.4亿元人民币的应收款项及预付款项逾期但尚未被偿付，并继以发现相关巨额买卖协议是未经董事会批准的情况下订立。资料显示，丰盛持有中国高速传动的71.62%权益。

