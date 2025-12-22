金管局咨询骗案索偿 银行业界反应大 关注难厘清责任 忧机制被诈骗者滥用

金管局近年收到骗案相关的投诉虽然有所回落，但为进一步保障市民，该局冀就银行如何处理客户授权支付的骗案损失索偿提出框架指引，并于9月向零售银行展开咨询。据了解，有关的咨询已结束，银行公会于月初亦已将所收集的业界意见提交予金管局。消息指，业界对保障客户方面均表示支持，但关注难以厘清责任谁属，恐惹来道德风险，又怕机制被滥用令骗徒有机可乘，对金管局的框架咨询反应颇大，亦对有关建议很有保留。

公会已收集业界意见提交

银行公会回复本报查询时确认，已就金管局有关处理客户授权支付骗案损失索偿框架的咨询收集零售银行意见，并于12月1日提交予金管局作审视。

金管局亦向本报确认，已收到银公提交的咨询意见，现正进行研究。该局指厘定骗案损失责任是一个复杂的问题，国际间现时仍未有一致的做法。有责任框架只涵盖钓鱼骗案的非授权交易，并指定银行在提供一些基本提示后毋须负责，损失主要由客户承担。但同样有框架要求银行及其他责任方在未能履行防骗责任的情况下，要面临罚款。金管局必须权衡全局，从而定出一个合理、平衡的方案。该局在听取业界意见后，会适时公布有关情况。

业界忧机制被诈骗者滥用 造成虚假索偿

对于零售银行对框架建议有何反应，消息指业界均同意保障客户，但关注如何定义授权支付，以及如何界定客户的严重疏忽。而业界大致上的看法是银行在执行客户付款指示时必须履行义务，但拟议的补偿机制可能引发道德风险，降低客户核对付款细节的责任感，并削弱其防诈角色。同时，担心该机制被诈骗者滥用，造成虚假索偿，或令银行财务损失，以及分散防诈资源。他认为，银行为减少所负的责任，可能采取过度管控，恐令长者、弱势社群及海外学生面临金融排斥，甚至影响香港国际金融中心的声誉。

有市场人士向本报指出，银行业界对相关建议有很大保留，一来评定各方责任占比并不容易，且由谁做判定者也很难达到一致共识；二来担心骗徒与银行客户串谋刻意犯案去骗取银行赔偿，因此相信业界会有很多反对声音。金管局也应继续收集业界意见。

另有业内人士称，同业对金管局有关建议反应大，因难以厘清责任谁属，涉及道德风险，由于有银行包底，客户防骗的心态或会因此放松，骗徒亦会有机可乘，以致业界出现反对声音。他们期望金管局推行相关指引时，能作出平衡，有清晰的界定并厘清细节，例如在甚么情况下才要作出赔偿；又认为赔偿可考虑设有上限。

保障长者方面，则认为采用如「智安存（Money Safe）」这类防范诈骗损失机制，较为其授权支付骗案损失作出赔偿的做法更佳，但大前题必须令长者使用智安存。

各银行「智安存」服务内容：

设最低锁定金额 银行 最低锁定金额（港元） 渣打银行 100元 招商永隆银行 1万元 南洋商业银行 上海商业银行 中信银行（国际） 列明指定对象 恒生银行 65岁或以上长者 汇丰银行 中银香港 上海商业银行 65岁或以上长者

18岁以下人士

智障人士及认知障碍症患者

持学生或儿童储蓄账户人士 多币种储蓄账户 银行 外币保障 南洋商业银行 美元、丹麦克朗、泰国铢等13种货币 渣打银行 美元、澳币、加币、瑞士法郎、欧元、英镑等9种货币 上海商业银行 中信银行（国际） 挪威克朗、澳元、美元等10种货币 创兴银行 美元、欧元、纽元、瑞士法郎等8种货币 花旗银行 只限美元及人民币 恒生银行 交通银行（香港） 未有详细列明 其他提供「智安存」银行 众安银行、PAObank、大众银行 资料来源：银行官方网站

金管局表示，有关银行处理客户授权支付骗案损失索偿的建议框架，旨在为业界提供更为一致的处理方法，并提出三大原则：客户在防范授权交易骗案方面有着重要角色；银行应具备有效措施，支援客户防范授权交易骗案，以及处理损失索偿时，银行应考虑客户的个别情况及处境，例如受害人为长者。

阮国恒：责任比例不应一刀切

对于业界最关注责任谁属问题，香港金融管理局副总裁阮国恒今年9月在《汇思》撰文时曾指，在探讨骗案损失责任时，可将个案大致分成两类。一类是未经客户授权的交易，如骇客入侵帐户，在客户不知情下进行转帐。根据《银行营运守则》，除非客户有欺诈或严重疏忽行为，否则毋须为这类交易的损失负责。

另一类则是客户受骗后授权银行进行的交易，如网上情缘骗案，客户因误信骗徒而主动授权银行进行转帐。由于这类交易由客户亲自授权，授权前客户有责任确定交易情况，避免受骗。金管局认为银行应该具备有效防骗措施，协助客户防范受骗。

阮国恒举例指出，如银行内部监察系统早已经识别到极可能涉及骗案的支付交易，但银行未有遵从金管局监管指引及银行内部程序向客户发出警示，令客户在不知有高危征兆的情况下进行交易而蒙受损失，认为银行在支援客户防骗明显不足，应承担一定程度责任。另一个例子为，银行已采取管控措施和已经识别到支付交易极可能涉及骗案，也再三提醒客户相关情况，但是客户仍然坚持进行交易，最终蒙骗招致损失。在这情况下，客户则须为相关损失负责。

他又指，要厘清授权支付骗案损失的责任可以十分复杂，应避免只倾向由银行或客户一方为损失负全责，否则容易引致道德风险。若索偿安排倾向由银行一力承担损失，可能会导致客户松懈，让更多骗徒有机可乘，甚至出现自编自导的骗案，意图向银行索偿；相反，若银行毋须为协助客户侦测及预防诈骗负上任何责任，则有机会减少银行在防骗工作上的资源投入，影响银行的相关风险管理和在协助防骗工作上发挥的作用。

今年首9月侦测逾2600宗诈骗

为保障市民，金管局先后推出多项防骗措施，近年接获诈骗相关的投诉宗数相应回落。该局表示，截至今年11月底，金管局共收到542宗与骗案相关的银行投诉，较去年同期减少28%。当中涉及未经授权交易及授权支付诈骗的投诉个案分别为389及153宗，较去年同期下跌18%及48%。2024年金管局收到诈骗相关的银行投诉个案为828宗，较2023年的1201宗减少约31%。

金管局接获诈骗相关投诉个案数字

接获的投诉个案 2024年 2025年前11个月 整体诈骗相关投诉个案 828 542 ▪ 非授权交易^ 536 389 ▪ 授权支付诈骗* 292 153 ^ 包括未经授权信用卡交易

*包括投资骗案、网上情缘及新型骗案类别 资料来源：金管局

金管局重申，自去年要求银行建立动态监测系统，侦测怀疑诈骗个案。今年首九个月，银行及警方透过实时侦测及骗案预警识别到的诈骗宗数达2600多宗，较去年同期的一千多宗增加1.6倍。银行及警方主动识别及介入的个案占整体个案的比例，由去年首九个月的3.2%，升至今年同期的8.4%。银行提早介入令每宗案件的平均损失金额由去年首九个月的111万元下降三成至今年同期的79万元。

尽管收到与骗案相关的银行投诉减少，但金管局指有关数字仍处高位。该局会继续多管齐下，与银行业界和警方携手打击诈骗活动，包括落实银行间情报分享，推动业界更多运用科技、数据及网络分析技术侦测诈骗，并加强公众宣传教育，提高市民的防骗意识。

