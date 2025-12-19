Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高德地图在港推首个无障碍导航服务 覆盖逾千条巴士线

商业创科
更新时间：19:05 2025-12-19 HKT
发布时间：19:05 2025-12-19 HKT

阿里巴巴集团旗下高德联合香港体育协会暨奥林匹克委员会（香港奥委会）推出内地首个覆盖香港的无障碍导航服务，针对香港出行场景的特殊性，进行了精准调整与资源整合。

自动推荐路线

高德无障碍导航服务目前已覆盖逾1,000条无障碍巴士线路，收录数千个无障碍设施位置，包括无障碍楼梯、无障碍洗手间、无障碍通道等核心公共设施，同时覆盖90多个重要场所，包括赛事场馆、交通站、酒店及商场等，用户通过高德APP搜索，即可一键查询这些场所的无障碍出入口、设施分布等关键资讯。在导航体验上，使用者开启「无障碍模式」后，系统将自动优先推荐配备无障碍楼梯、升降机的地铁及有无障碍设施的公共交通路线。

中国香港体育协会暨奥林匹克委员会会长霍震霆表示，无障碍环境是社会文明的重要标志，每个人都应享有平等出行、参与社会的权利，这与体育精神的公平共融一脉相承。他指，很高兴看到高德在香港推出无障碍导航服务，为轮椅使用者提供便捷出行旅程。

阿里巴巴集团副总裁、高德打车总裁王桂馨表示，科技价值在于普惠，让所有人都能平等享有便捷出行的权利，是高德的「初心」，未来将持续发展粤港澳大湾区，完善无障碍服务场景与跨境出行体验。

无障碍导航累计服务逾3亿次

无障碍导航自2022年11月在北京、上海、杭州首次试点，现已扩展至中国内地71座城市，累计为用户提供超过3亿次无障碍路线规划服务。是次在香港推出服务，意味着高德无障碍导航公益服务在粤港澳大湾区进入新阶段。

