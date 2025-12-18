Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福内地黄金产品再加价 年内第3次 部分加幅逾30%

商业创科
更新时间：11:42 2025-12-18 HKT
发布时间：11:42 2025-12-18 HKT

周大福（1929）天猫官方旗舰店于昨日（17日）在首页位置发布提示，指受市场因素影响，部分商品即将提价；若计及3月及10月的加价，为年内第三次加价。官方旗舰店客服回应《星岛头条》查询时指出，提价的款式会在标题上标明「12月19日提价」，惟目前暂未通知具体提价明细，具体价格以调整后为准。

周大福（1929）天猫官方旗舰店于昨日（17日）在首页位置发布提示，指受市场因素影响，部分商品即将提价。
周大福（1929）天猫官方旗舰店于昨日（17日）在首页位置发布提示，指受市场因素影响，部分商品即将提价。
官方旗舰店客服回应《星岛头条》查询时指出，提价的款式会在标题上标明「12月19日提价」，惟目前暂未通知具体提价明细，具体价格以调整后为准。
官方旗舰店客服回应《星岛头条》查询时指出，提价的款式会在标题上标明「12月19日提价」，惟目前暂未通知具体提价明细，具体价格以调整后为准。
有周大福的销售人员在小红书上发布价格标签显示，大部分产品的加幅介乎4%至15%。
有周大福的销售人员在小红书上发布价格标签显示，大部分产品的加幅介乎4%至15%。

据内媒报道，从实际涨价情况来看，部分畅销款一口价黄金产品的实际加幅超过30%，例如27克左右的「五帝钱盘缠手串」，价格由38,600元（人民币，下同）上调至50,800元，升幅为31.6%；亦有周大福的销售人员在小红书上发布价格标签显示，大部分产品的加幅介乎4%至15%。

今次已是周大福年内第三次加价。今年3月，周大福上调一口价黄金产品，调价幅度为10%至20%；10月底，周大福再次上调价格，大多数产品涨价幅度在12%至18%，主因国际金价持续上涨带来的成本压力。集团曾指，因应市场变化，设有机制密切监测金价波动，并适时进行价格调整。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT