周大福内地黄金产品再加价 年内第3次 部分加幅逾30%

周大福（1929）天猫官方旗舰店于昨日（17日）在首页位置发布提示，指受市场因素影响，部分商品即将提价；若计及3月及10月的加价，为年内第三次加价。官方旗舰店客服回应《星岛头条》查询时指出，提价的款式会在标题上标明「12月19日提价」，惟目前暂未通知具体提价明细，具体价格以调整后为准。

有周大福的销售人员在小红书上发布价格标签显示，大部分产品的加幅介乎4%至15%。

据内媒报道，从实际涨价情况来看，部分畅销款一口价黄金产品的实际加幅超过30%，例如27克左右的「五帝钱盘缠手串」，价格由38,600元（人民币，下同）上调至50,800元，升幅为31.6%；亦有周大福的销售人员在小红书上发布价格标签显示，大部分产品的加幅介乎4%至15%。

今次已是周大福年内第三次加价。今年3月，周大福上调一口价黄金产品，调价幅度为10%至20%；10月底，周大福再次上调价格，大多数产品涨价幅度在12%至18%，主因国际金价持续上涨带来的成本压力。集团曾指，因应市场变化，设有机制密切监测金价波动，并适时进行价格调整。