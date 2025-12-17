内地零售市场洗牌掀关店潮 盘点不同品牌 苹果8月首关门店 莎莎全面撤实体店

万宁中国突然宣布将于明年1月15日停止逾200间内地分店营运，同时于本月28日停止营运线上万宁官方商城，惹来市场热议。事实上，随着内地零售市场剧烈洗牌，多个知名品牌也因电商冲击及消费习惯改变等因素，宣布关闭部份门店、甚至全面撤出实体市场，涉及知名品牌如周大福（1929）、苹果公司、无印良品及莎莎国际（178）等。此外，亦有外资品牌如星巴克、迪卡侬等计划出售部份中国公司的股权。

周大福上季内地关闭300零售点

周大福（1929）早前公布，截至今年9月底止第二财季集团零售值按年增长4.1%，其中内地市场零售值按年增3%。集团又提到，季内在北京开设1间新形象店，令总数达到8间，但继续关闭表现欠佳门店，并选择地开设生产力较高的新店。截至9月底，季内于内地净关闭300个零售点，香港及澳门则净开设2间。

家乐福中国1元低价易手

苏宁易购今年9月宣布，将旗下「家乐福中国」持有12间家乐福门市，以每间1元人民币的象征式价格，转让予「上海启纾家福企业服务合伙企业」，彻底退出大卖场业务。

公司当时指出，低价出售主因外部经济环境恶化及消费行为转变，加上母公司及家乐福中国皆面临流动性困境，已无法持续提供资金支持。事实上，家乐福中国自2023年起已陆续关闭大卖场业务，门市数量从2020年的228家一直锐减至2023年底仅4家门市营业。

沃尔玛近年不断收缩门店

除了家乐福中国之外，同业沃尔玛近年也不断传出内地门店相继停业，其中2023年就相继关闭了位于长春、陕西、江西、山东及北京等地门店，而关店原因基本一致为「租约到期，不再续租」。

另有统计指出，沃尔玛2016年至2020年在内地关闭80多家门店，2020至2022年又分别关闭了11家、31家和21家门店。不过，沃尔玛旗下山姆会员商店在内地发展相对不错，在全国多地仍设有分店。

苹果8月首次关闭内地门店

苹果公司今年7月发声明宣布，位于大连百年城的Apple Store于8月9日晚上8点停止营业，为苹果进入中国市场以来首次关闭门店。苹果公司指出，由于多家零售商退出百年城，因而做出关店决定，受影响员工有机会转到其他门店。

无印良品受人流下降影响

日本品牌「无印良品」（MUJI）自2005年进军内地市场，截至去年8月门店总数超过400间，是日本以外的第二大收入支柱，但今年8月亦传出北京、济南、长沙等多地门店相继宣布关闭。

当时无印良品官方回应指出，「个别的闭店只是MUJI基于经营效率进行的正常调整，面对部分商圈人流下降的挑战，MUJI会对经营效益不佳的门店做出取舍」。公司又指，将坚持每年开40间门店左右，而今年3月至8月已新开了15间店舖。

莎莎国际6月退出内地实体店

莎莎国际（178）今年6月宣布，内地18家线下门店于6月30日前全部关闭，意味其进军内地市场20年后，彻底退出内地实体店。

对于关店的原因，莎莎指内地线上业务占当地营业额超过80%，同时越来越多顾客倾向网上购物，加上集团目前的线下店舖数目，无法达到规模经济的效益。此外，莎莎未来将集中资源专注发展线上业务，加强在热门社群媒体平台及数位管道的宣传，提升其独家品牌的曝光率及竞争力。

永旺超市5月撤出北京市场

日本永旺超市近年在北京、深圳及武汉等地也陆续有门市关闭，包括2022年关闭朝阳大悦城店、2023年关闭昌平店，以及今年5月16日正式关闭其北京最后一间门店。

根据永旺超市官方声明，北京丰台店结束营业后顾客所持有的积分卡还是可以在其他门市使用，不会影响顾客权益。该店关闭后，永旺超市于华北地区亦只剩下天津中北店、天津泰达店、天津津南店、天津梅江店及河北燕郊店5家。

鼎泰丰去年撤出华北市场

餐饮品牌鼎泰丰去年10月底全面撤出内地华北市场，并陆续关闭北京、天津、西安等地的14家门店。对于撤出一事，台湾鼎泰丰总部曾表示，在北京、天津、青岛、厦门、西安等城市分店，由北京恒泰丰餐饮有限公司经营，因北京恒泰丰餐饮有限公司营业执照期限届满不再展延，故提前终止品牌授权，但未来有机会仍希望能重新回到华北市场。不过，鼎泰丰在上海、苏州、无锡、南京、嘉兴、杭州、广州、深圳、宁波等城市亦有经营门店。

伊势丹在内地仅剩1门店

日系百货公司伊势丹在中国经营不断式微，自2022年关闭成都门店后，天津门店于去年4月结业，加上去年6月结束了营业27年的上海梅龙镇门店，在中国市场将仅剩天津「仁恒伊势丹」一家门店。

Benefit去年结束内地线上业务

美国美妆品牌Benefit（贝玲妃）于2024年1月分别在内地三大线上旗舰店（天猫、抖音和京东）结业，意味该品牌已结束在内地所有线上业务，其后内地消费者只能从Sephora的线下门店和官方网店购买有关产品。

星巴克出售60%中国业务股权

星巴克（Starbucks）进军中国市场逾26年后，今年11月公布将其最多60%中国业务股权出售予私募股权公司博裕资本，交易估值40亿美元（约312亿港元），预计明年第2季完成交易。星巴克将持有余下40%股份，并继续拥有品牌及知识产权，以及向合资企业授权。

迪卡侬传洽售子公司30%股权

法国运动零售品牌迪卡侬（Decathlon）今年传出计划出售中国子公司约30%的股权的消息，初步估值区间约约100亿元人民币。迪卡侬回应外媒查询时则曾表示，拒绝对潜在股权出售发表评论，并致力于在中国长期发展。

中国哈根达斯门市传考虑出售

近月有外媒报道指出，美国食品公司通用磨坊（General Mills）正在考虑出售中国的哈根达斯（Häagen-Dazs）冰淇淋门市，主因消费环境日益严峻及客流量下滑等因素。不过，有关交易还是初步协商阶段，未必会落实，而且通用磨坊仍打算继续透过中国超市及便利店等，继续出售哈根达斯冰淇淋。