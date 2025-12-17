港人赴韩医美消费额大升2倍 Alipay+拓支付及预约场景 捕捉「日本替代」旅游商机

蚂蚁国际旗下综合钱包方案「Alipay+」持续推动跨境支付，其中正透过旅游消费扩大韩国市场。蚂蚁国际Alipay+北亚及北美总经理蒋微筱表示，今年首三季港人赴韩接受医美服务的交易额按年飙升2倍，该企正把握旅客「K-Beauty（韩式美容）」偏好，与当地伙伴合作，扩展支付与预约场景，未来更会扩大K-Pop（韩流音乐）体验消费场景。对于近期中日关系紧张，变相惠及区内其他旅游地点，蒋微筱称，会追踪旅客的偏好，适时在韩国等市场加大投资。

韩国合作商户逾200万 明年更重质

蒋微筱表示，Alipay+在韩国已跟大型机构合作，覆盖了高端零售、医美等场景满足旅客支付需求，同时亦与大量中小企合作，支援交通、餐饮等消费，至今连接该国逾200万个商户。她认为，现时达到一定数量后，正在提高服务品质，举例指在程式上提供医美预约专区，方便中文旅客提早咨询韩国美容师，清楚疗程项目及报价。

蚂蚁国际Alipay+北亚及北美总经理蒋微筱称，把握医美、K-Pop等旅游热潮，扩大在韩国的支付场景。

港人赴韩爱做「三件套」

对于赴韩消费，蒋微筱指出，中国内地及香港旅客的消费金额较高，并抛离其他市场，在行程上，中国旅客通常对医美有较强目的性；而港人则较多元化，「不是专门为变美而来，可能今天集中做『三件套』（即韩式头发、化妆、拍照），明天体验K-Pop。」

AlipayHK设韩国医美专页，提供咨询及预约服务，方便提前与当地美容场所沟通。

Alipay+韩交通及医美消费急增

Alipay+是蚂蚁国际业务中，从事整合钱包网络统一，包括港人常用的电子钱包AlipayHK。根据该企数据显示，今年首11个月AlipayHK在韩国交易笔数和金额按年增长约1.2倍。另外Alipay+合作钱包在韩国消费类别中，增长最快是交通和医美，交通交易笔数按年增1.2倍，金额升23%；医美场景交易笔数增90%，金额急升1.23倍。

Alipay+已在首尔明洞夜市提供二维码支付方式，明年将该模式扩展至韩国约20个热门商圈。

夜市设二维码支付 明年复制「明洞模式」

蒋微筱指出，韩国的非现金支付比例已达到九成，但仍有不少旅游地点以现金为主流，现时该企正「一个一个去攻坚」，推动电子化。她举例指，首尔旅游旺区明洞夜市一向以现金消费为主，Alipay+已在该商圈提供二维码支付方式，推动今年首11个月藉Alipay+于明洞夜市消费额按年增逾6.2倍。她续指，明年将复制该「明洞模式」，扩展至韩国约20个热门商圈。

监察旅游热点转移 增推广资源

中日关系紧张掀起「日本替代」潮，有旅游平台数据显示，11月下半月中国旅客预订韩国酒店量按年大升2.4倍，越南、印尼等东南亚国家预订量亦升逾一倍。蒋微筱指出，难以估计旅客流动，但Alipay+正紧密监察多项指标，包括航班量、各地酒店预约价格的变化等，「如果发现游客在一条路线越来越多，我们肯定投入更多资源去推广。」

韩野新世界免税店营销总监郭钟宇指，AlipayHK每年消费录双位数增长。

韩国新世界百货 料农历新年销情旺

韩国新世界百货是当地最受中港旅客欢迎的零售热点之一，新世界免税店营销总监郭钟宇表示， 目前尚未见到中国消费者明显变化，但见到韩国已成近期中国旅客的首选地，预计明年农历新年将出现明显销售增长。

郭钟宇又指出，Alipay+生态于其免税店销费中，AlipayHK是继内地支付宝后，销售额占比第二高，每年保持双位数增长。他表示，香港游客较倾向购买护肤品等实用性高的商品。