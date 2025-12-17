Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人赴韩医美消费额大升2倍 Alipay+拓支付及预约场景 捕捉「日本替代」旅游商机

商业创科
更新时间：06:00 2025-12-17 HKT
发布时间：06:00 2025-12-17 HKT

蚂蚁国际旗下综合钱包方案「Alipay+」持续推动跨境支付，其中正透过旅游消费扩大韩国市场。蚂蚁国际Alipay+北亚及北美总经理蒋微筱表示，今年首三季港人赴韩接受医美服务的交易额按年飙升2倍，该企正把握旅客「K-Beauty（韩式美容）」偏好，与当地伙伴合作，扩展支付与预约场景，未来更会扩大K-Pop（韩流音乐）体验消费场景。对于近期中日关系紧张，变相惠及区内其他旅游地点，蒋微筱称，会追踪旅客的偏好，适时在韩国等市场加大投资。

韩国合作商户逾200万 明年更重质

蒋微筱表示，Alipay+在韩国已跟大型机构合作，覆盖了高端零售、医美等场景满足旅客支付需求，同时亦与大量中小企合作，支援交通、餐饮等消费，至今连接该国逾200万个商户。她认为，现时达到一定数量后，正在提高服务品质，举例指在程式上提供医美预约专区，方便中文旅客提早咨询韩国美容师，清楚疗程项目及报价。

蚂蚁国际Alipay+北亚及北美总经理蒋微筱称，把握医美、K-Pop等旅游热潮，扩大在韩国的支付场景。
蚂蚁国际Alipay+北亚及北美总经理蒋微筱称，把握医美、K-Pop等旅游热潮，扩大在韩国的支付场景。

港人赴韩爱做「三件套」

对于赴韩消费，蒋微筱指出，中国内地及香港旅客的消费金额较高，并抛离其他市场，在行程上，中国旅客通常对医美有较强目的性；而港人则较多元化，「不是专门为变美而来，可能今天集中做『三件套』（即韩式头发、化妆、拍照），明天体验K-Pop。」

AlipayHK设韩国医美专页，提供咨询及预约服务，方便提前与当地美容场所沟通。
AlipayHK设韩国医美专页，提供咨询及预约服务，方便提前与当地美容场所沟通。

Alipay+韩交通及医美消费急增

Alipay+是蚂蚁国际业务中，从事整合钱包网络统一，包括港人常用的电子钱包AlipayHK。根据该企数据显示，今年首11个月AlipayHK在韩国交易笔数和金额按年增长约1.2倍。另外Alipay+合作钱包在韩国消费类别中，增长最快是交通和医美，交通交易笔数按年增1.2倍，金额升23%；医美场景交易笔数增90%，金额急升1.23倍。

Alipay+已在首尔明洞夜市提供二维码支付方式，明年将该模式扩展至韩国约20个热门商圈。
Alipay+已在首尔明洞夜市提供二维码支付方式，明年将该模式扩展至韩国约20个热门商圈。

夜市设二维码支付 明年复制「明洞模式」

蒋微筱指出，韩国的非现金支付比例已达到九成，但仍有不少旅游地点以现金为主流，现时该企正「一个一个去攻坚」，推动电子化。她举例指，首尔旅游旺区明洞夜市一向以现金消费为主，Alipay+已在该商圈提供二维码支付方式，推动今年首11个月藉Alipay+于明洞夜市消费额按年增逾6.2倍。她续指，明年将复制该「明洞模式」，扩展至韩国约20个热门商圈。

监察旅游热点转移 增推广资源

中日关系紧张掀起「日本替代」潮，有旅游平台数据显示，11月下半月中国旅客预订韩国酒店量按年大升2.4倍，越南、印尼等东南亚国家预订量亦升逾一倍。蒋微筱指出，难以估计旅客流动，但Alipay+正紧密监察多项指标，包括航班量、各地酒店预约价格的变化等，「如果发现游客在一条路线越来越多，我们肯定投入更多资源去推广。」

韩野新世界免税店营销总监郭钟宇指，AlipayHK每年消费录双位数增长。
韩野新世界免税店营销总监郭钟宇指，AlipayHK每年消费录双位数增长。

韩国新世界百货 料农历新年销情旺

韩国新世界百货是当地最受中港旅客欢迎的零售热点之一，新世界免税店营销总监郭钟宇表示， 目前尚未见到中国消费者明显变化，但见到韩国已成近期中国旅客的首选地，预计明年农历新年将出现明显销售增长。

郭钟宇又指出，Alipay+生态于其免税店销费中，AlipayHK是继内地支付宝后，销售额占比第二高，每年保持双位数增长。他表示，香港游客较倾向购买护肤品等实用性高的商品。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
14小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
21小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
10小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
9小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
6小时前
屯门景峰花园低层单位起火，一女子烧伤。真．屯门友 Anka Au 图片
屯门景峰花园低层单位起火 女子手部烧伤送院 十多人天台待救
突发
3小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
11小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
17小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
16小时前