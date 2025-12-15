商汤推剧集生成平台Seko 2.0 支持100集以内创作

商汤（020）今日（15日）开展「产品发布周」， 头炮为剧集生成智能体Seko 2.0， 为短剧、漫剧创作者度身订造，支持100集以内剧集的创作，可确保不同集数中人物、场景及道具均具有连贯性；对比传统制作方式，漫剧制作所需时间可缩短达80%至90%。集团又指，Seko成功适配寒武纪等国产芯片，未来可提供更低成本的应用方案。

Seko吸引逾20万创作者使用

Seko于今年7月上线，两个月后用户量即突破10万，不到半年已吸引超过20万创作者使用，其中30%为短剧创作者、20%为漫剧创作者。

Seko 2.0令创作门槛再降低

至于Seko 2.0令创作门槛再降低，升级功能包括全新用户界面（User Interface），优化视觉效果；多集数生成功能，超长上下文管理；以及智能体（Agent）智能调度，不同集数的人物及场景灵活关联，人物妆容和造型亦可随场景改变。

商汤董事长兼CEO徐立指出，Seko将打开一扇门， 让具有创作想像力但缺乏专业制作能力的人，能真正走进创作生态圈，释放他们的想像力。他续指，随著AI能力的不断进化，产出的剧集品质将逐步向「精品化」迈进， 既有如「阳春白雪」高雅作品，也有如「下里巴人」大众化作品。

