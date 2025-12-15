美国扫地机器人「始祖」iRobot声请破产 拥Roomba品牌 由深圳公司接手

美国消费型机器人公司iRobot周日（14日）声请破产，虽然公司被称为扫地机器人「始祖」，但经营35年后最终不敌于市场的激烈竞争。此外，iRobot早前达成了一项重整协议，将把公司控制权交给主要代工厂兼债权人中国深圳杉川机器人公司（PICEA Robotics）及其全资子公司杉川（香港）有限公司。

重整计划助公司「持续经营」

据外媒引述新闻稿指出，iRobot在特拉华州地方法院依据破产法第11章声请破产保护。根据重整方案，杉川机器人将获得iRobot重整后公司100%股权，后者的普通股在拟议的第11章计划下将被勾销，代表股票价值归零。

iRobot在声明中表示，这项重整计划将让公司继续以「持续经营」的状态运作，并且在受法院监督的过程中，继续履行对员工的承诺，并按时全额向供应商和其他债权人支付所欠款项。iRobot行政总裁Gary Cohen指出，「今天的公告代表确保iRobot长期未来的一个关键里程碑」。

该公司拥有知名扫地机器人品牌Roomba，早于1990年由3位麻省理工学院（MIT）工程师创立，并一度取得成功，累计销售超过5,000万台机器人，但自2021年起盈利下滑，主因受供应链因素及竞争加剧影响。