传监管机构拒援手 万科债寻延期

万科（2202）债务危机加剧，彭博引述知情人士透露，内地监管机构可能不愿出手救助，并已开始制定计划以控制事态发展，万科亦正寻求将第二只境内债券展期一年，并向债权人提出了具体方案。万科债价昨日普遍下跌，其中21万科02曾跌超过20%。万科昨日收报3.68元，跌1.075%。

涉及超过500亿美元的有息债务

报道称，银行与基金经理正紧急评估这场可能成为中国史上最大规模企业重组之一的冲击，万科涉及超过500亿美元的有息债务，其中包括海外贷款机构与债券投资者持有的逾70亿美元。

分析警告，若万科问题恶化，将波及中国经济及金融体系，并引发连锁反应，对房地产行业带来更大压力。

此外，中金表示过去两天举行的中央经济工作会议中提及，考虑房地产在内地经济占比已明显降低，房地产工作主要是防风险，而不是通过房地产刺激经济。中金亦在第3季评估万科财务状况时将其形容为「资不抵债」。

回望过去数年的房地产危机，万科此前其维持公开市场债务兑付，主要依赖大股东深圳地铁的持续「输血」及自身经营回款，而早前发布的一份声明亦指其失去深圳地铁「无上限」资金援助。分析指，该讯号反映政府对万科「不再保证到底」，令万科或失去政府的庇护。