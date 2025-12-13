Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

传监管机构拒援手 万科债寻延期

商业创科
更新时间：09:24 2025-12-13 HKT
发布时间：09:24 2025-12-13 HKT

万科（2202）债务危机加剧，彭博引述知情人士透露，内地监管机构可能不愿出手救助，并已开始制定计划以控制事态发展，万科亦正寻求将第二只境内债券展期一年，并向债权人提出了具体方案。万科债价昨日普遍下跌，其中21万科02曾跌超过20%。万科昨日收报3.68元，跌1.075%。

涉及超过500亿美元的有息债务

报道称，银行与基金经理正紧急评估这场可能成为中国史上最大规模企业重组之一的冲击，万科涉及超过500亿美元的有息债务，其中包括海外贷款机构与债券投资者持有的逾70亿美元。

分析警告，若万科问题恶化，将波及中国经济及金融体系，并引发连锁反应，对房地产行业带来更大压力。

此外，中金表示过去两天举行的中央经济工作会议中提及，考虑房地产在内地经济占比已明显降低，房地产工作主要是防风险，而不是通过房地产刺激经济。中金亦在第3季评估万科财务状况时将其形容为「资不抵债」。

回望过去数年的房地产危机，万科此前其维持公开市场债务兑付，主要依赖大股东深圳地铁的持续「输血」及自身经营回款，而早前发布的一份声明亦指其失去深圳地铁「无上限」资金援助。分析指，该讯号反映政府对万科「不再保证到底」，令万科或失去政府的庇护。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前