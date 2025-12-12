Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

时代广场圣诞装饰惹热议 仅一棵圣诞树 17年前旧照掀「回忆杀」

商业创科
更新时间：16:13 2025-12-13 HKT
发布时间：18:33 2025-12-12 HKT

圣诞节渐近，香港各大商场的节日装扮常常成为市民期待的打卡焦点，而近日铜锣湾时代广场的圣诞装饰引发热议，「今年铜锣湾时代广场圣诞节都唔敢大搞」的话题在本地论坛迅速传开。

近日铜锣湾时代广场的圣诞装饰引发热议，「今年铜锣湾时代广场圣诞节都唔敢大搞」的话题在本地论坛迅速传开。
近日铜锣湾时代广场的圣诞装饰引发热议，「今年铜锣湾时代广场圣诞节都唔敢大搞」的话题在本地论坛迅速传开。

网民上传的照片显示，时代广场中庭仅见一棵普通圣诞树，无往年常见的大型主题装置、互动场景，配文「时代广场几有气氛」，迅速引爆话题。

「想当年系突登去睇去影相」

与此同时，有网友翻出2008年拍摄的旧照，当时商场中庭摆设了香港著名插画师Carrie Chau笔下的「盲头乌蝇」主题装置，勾起不少网民回忆，纷纷留言「你对比下今年」、「想当年系突登去睇去影相，真系好钟意」，直指其为「青春回忆」。

有网友翻出2008年拍摄的旧照，当时商场中庭摆设了香港著名插画师Carrie Chau笔下的「盲头乌蝇」主题装置，勾起不少网民回忆。
有网友翻出2008年拍摄的旧照，当时商场中庭摆设了香港著名插画师Carrie Chau笔下的「盲头乌蝇」主题装置，勾起不少网民回忆。

网民怀念过往圣诞布置

在评论区，有网民分析称，圣诞布置计划应该早就定好，「唔会话11月尾12月头先话唔搞」，因此判断「佢地原本就冇乜计划今年要整啲咩装饰」；还有网民回忆，过去除夕有苹果倒数，有歌星唱歌，由下午开始就已经塞满人到波斯富街，圣诞节又很多数层楼高的大棵圣诞树；而现在的「会员计划有等于无，上面吉铺又多，又无特色，停车场又得个几个充电位，不如拆左佢做返电车厂」。

还有网民认为商场现时「格局旧到拍得住尖东」，更唏嘘表示「呢30年黎都无人谂过时代会变死场」。

铜锣湾时代广场于2013年除夕举办，迎接2014年的苹果倒数。
铜锣湾时代广场于2013年除夕举办，迎接2014年的苹果倒数。

曾连续20年办「苹果倒数」

事实上，铜锣湾时代广场在2000年代初，是不少年轻人圣诞及新年期间热门庆祝地点，特别是在1993年至2013年的除夕，时代广场每年均举办「时代广场苹果倒数」，每年吸引逾10万人参加。

最初时代广场外墙挂上15个苹果型灯饰，于午夜0时前15秒钟开始，每一秒亮起一个苹果进行倒数。其后更加设烟火表演，成为全港首创烟火倒数。时代广场在2014年除夕停办「苹果倒数」后，曾举行小型音乐会等表演代替。
 

相关文章：

SIERRA SEA 2A期最快圣诞节前开售

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
22小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
3小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
21小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
23小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
8小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
6小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前