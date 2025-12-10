Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰精简架构未达终点 整合AI至银行营运 艾桥智：不学识拥抱AI会被淘汰

商业创科
更新时间：14:55 2025-12-10 HKT
发布时间：14:55 2025-12-10 HKT

汇丰控股(005)行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）接受外媒访问表示，对汇丰的简化工作还未达到终点，未来致力于将人工智能整合到汇丰的营运中，强调如果不学会拥抱AI就会被淘汰。

营运委员会规模减半

艾桥智15个月前接掌汇控后，开始对集团进行重组，目前他已将其营运委员会的规模缩减了近一半，并取消他认为会令主管逃避决策责任的共同管理职位。他指，以前所有事情都是双重或多重责任，很多高层主管并未对管辖的业务表现负起全部责任，而现在有约60%的营收是在单一责任制下产生的。

艾桥智正在继续推动一项已经裁减数千职位、关闭多项业务及合并部门的转型计划。他指，目标令汇丰成为一家更简洁、更高效的银行，但不可能一夜之间完成简化，必须持续不懈推进。他形容简化工作尚未抵达终点，仍有许多事要做，直到取得预期成果。

艾桥智表示，在规划银行未来所需的改革时，借鉴了自己作为工程师的训练背景，强调对于消除银行的复杂性和包袱毫不手软。

使用AI是无可避免

艾桥智在精简业务的过程中，重点之一是将人工智能整合到汇丰银行的营运。他强调，使用AI是无可避免的，并表示向公司超过20万名员工推广人工智能的工作正在顺利进行中。

艾桥智认为，提高对AI的利用率是必须的，因为这关系到人们在未来五年内能否在职场中保持竞争力。他会监控公司的AI使用情况，特别是其中最有影响力、帮助同事提高利用率的部分，他称之为超级利用率（super-usage）。

汇丰银行已向约17万名员工提供人工智能工具，并将该技术融入其财富管理等业务部门，用于撰写和审核文件。其他措施还包括利用人工智慧进行诈欺侦测和客户身份验证。

艾桥智强调，虽然人类不会被AI取代，但如果不学会拥抱AI，透过AI提升技能，就会被淘汰。

位于马来西亚吉隆坡的汇丰银行。
位于马来西亚吉隆坡的汇丰银行。

本月初，汇丰已与法国AI初创企业Mistral AI签署一项多年期合作协议，计划在全行范围内深度整合生成式AI工具，以大幅减少员工在常规事务上花费的时间。根据协议，汇丰将采取「自建主机」的方式部署Mistral的商业化模型及未来升级版本，并将自身内部技术实力与Mistral的模型构建能力融合。汇丰预期，是次合作将进一步缩短创新周期，助力更快推出搭载AI技术的新功能。

相关文章：汇丰与法国初创企业Mistral AI合作 整合生成式AI工具

去年9月上任以来大力精简架构

艾桥智自去年9月上任后，为精简架构而大举重组。他今年初表示，集团到2026年底前受惠重组将获财务得益，到2027年可实现全年节省15亿美元（折合约117亿港元）。重组所腾出资金会重新投放予更具策略性和更高回报的业务上，包括中港市场的财富管理业务。

香港中环汇丰总行大厦。
香港中环汇丰总行大厦。

艾桥智当时表示，集团将大力投资财富管理业务，并优先考虑香港、中国内地、新加坡、印度、阿联酋和英国此等增长市场，未来将开设更多财管中心、聘用更多客户经理、建立更强的科技能力来服务理财客户，以及建立更庞大的资产管理规模(AUM)。

相关文章：汇丰重组部署料年省117亿 CEO艾桥智透露资金将用于中港财管业务 「对香港前景乐观」

AI从「工具时代」迈向「伙伴时代」  内地科研机构盘点AI十大趋势

AI平台「带货」恐封闭用户 现实是数据不能共享 业界料5年内语音落单网购

盖兹警告部分AI企业估值过高或面临泡沫破裂

阿里千问月活跃用户破3000万 开放AI生成PPT等4项新功能

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
9小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
10小时前
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
5小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
7小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
2小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
6小时前