汇丰精简架构未达终点 整合AI至银行营运 艾桥智：不学识拥抱AI会被淘汰

汇丰控股(005)行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）接受外媒访问表示，对汇丰的简化工作还未达到终点，未来致力于将人工智能整合到汇丰的营运中，强调如果不学会拥抱AI就会被淘汰。

营运委员会规模减半

艾桥智15个月前接掌汇控后，开始对集团进行重组，目前他已将其营运委员会的规模缩减了近一半，并取消他认为会令主管逃避决策责任的共同管理职位。他指，以前所有事情都是双重或多重责任，很多高层主管并未对管辖的业务表现负起全部责任，而现在有约60%的营收是在单一责任制下产生的。

艾桥智正在继续推动一项已经裁减数千职位、关闭多项业务及合并部门的转型计划。他指，目标令汇丰成为一家更简洁、更高效的银行，但不可能一夜之间完成简化，必须持续不懈推进。他形容简化工作尚未抵达终点，仍有许多事要做，直到取得预期成果。

艾桥智表示，在规划银行未来所需的改革时，借鉴了自己作为工程师的训练背景，强调对于消除银行的复杂性和包袱毫不手软。

使用AI是无可避免

艾桥智在精简业务的过程中，重点之一是将人工智能整合到汇丰银行的营运。他强调，使用AI是无可避免的，并表示向公司超过20万名员工推广人工智能的工作正在顺利进行中。

艾桥智认为，提高对AI的利用率是必须的，因为这关系到人们在未来五年内能否在职场中保持竞争力。他会监控公司的AI使用情况，特别是其中最有影响力、帮助同事提高利用率的部分，他称之为超级利用率（super-usage）。

汇丰银行已向约17万名员工提供人工智能工具，并将该技术融入其财富管理等业务部门，用于撰写和审核文件。其他措施还包括利用人工智慧进行诈欺侦测和客户身份验证。

艾桥智强调，虽然人类不会被AI取代，但如果不学会拥抱AI，透过AI提升技能，就会被淘汰。

位于马来西亚吉隆坡的汇丰银行。

本月初，汇丰已与法国AI初创企业Mistral AI签署一项多年期合作协议，计划在全行范围内深度整合生成式AI工具，以大幅减少员工在常规事务上花费的时间。根据协议，汇丰将采取「自建主机」的方式部署Mistral的商业化模型及未来升级版本，并将自身内部技术实力与Mistral的模型构建能力融合。汇丰预期，是次合作将进一步缩短创新周期，助力更快推出搭载AI技术的新功能。

去年9月上任以来大力精简架构

艾桥智自去年9月上任后，为精简架构而大举重组。他今年初表示，集团到2026年底前受惠重组将获财务得益，到2027年可实现全年节省15亿美元（折合约117亿港元）。重组所腾出资金会重新投放予更具策略性和更高回报的业务上，包括中港市场的财富管理业务。

香港中环汇丰总行大厦。

艾桥智当时表示，集团将大力投资财富管理业务，并优先考虑香港、中国内地、新加坡、印度、阿联酋和英国此等增长市场，未来将开设更多财管中心、聘用更多客户经理、建立更强的科技能力来服务理财客户，以及建立更庞大的资产管理规模(AUM)。

