Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里千问月活跃用户破3000万 开放AI生成PPT等4项新功能

商业创科
更新时间：11:03 2025-12-10 HKT
发布时间：11:03 2025-12-10 HKT

据内媒引述阿里巴巴（9988）数据报道，阿里旗下AI应用程式（App）千问自11月17日公测23天，月活跃用户数（含App、Web、PC端）已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用。同时，千问App正在加速从「会聊天」迈向「能办事」，向所有用户首批开放AI PPT、AI写作、AI文库、AI讲题四项新功能。

据报道，千问新上线的AI PPT功能，可协助用户以一句话指令生成精美PPT。AI写作功能则能够撰写和修改作文、小说、论文、公文、合同、简历、策划方案等各种类型的文案，根据内容自动生成不同的排版格式。千问中已内置了1000所高校论文模板、100多种公文模板、近万份合同模板。

另外，千问AI文库已实现「一句话找资料」的功能，覆盖上亿规模的试卷、学习资料、曲谱等资料。在学习场景中，千问可一键批改整页作业，生成薄弱点诊断、错题讲解及学习小结，AI讲题能够模拟人类老师的讲题思路，清晰呈现每一步的解题过程。

阿里巴巴正陆续将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问，增强千问「办事」能力。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
21小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
18小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
4小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
17小时前
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
13小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
20小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
2025-12-09 10:27 HKT
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
16小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
18小时前