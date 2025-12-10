阿里千问月活跃用户破3000万 开放AI生成PPT等4项新功能

据内媒引述阿里巴巴（9988）数据报道，阿里旗下AI应用程式（App）千问自11月17日公测23天，月活跃用户数（含App、Web、PC端）已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用。同时，千问App正在加速从「会聊天」迈向「能办事」，向所有用户首批开放AI PPT、AI写作、AI文库、AI讲题四项新功能。

据报道，千问新上线的AI PPT功能，可协助用户以一句话指令生成精美PPT。AI写作功能则能够撰写和修改作文、小说、论文、公文、合同、简历、策划方案等各种类型的文案，根据内容自动生成不同的排版格式。千问中已内置了1000所高校论文模板、100多种公文模板、近万份合同模板。

另外，千问AI文库已实现「一句话找资料」的功能，覆盖上亿规模的试卷、学习资料、曲谱等资料。在学习场景中，千问可一键批改整页作业，生成薄弱点诊断、错题讲解及学习小结，AI讲题能够模拟人类老师的讲题思路，清晰呈现每一步的解题过程。

阿里巴巴正陆续将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问，增强千问「办事」能力。