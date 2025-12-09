丽新发展确认近35亿出售中环建行大厦 集团：将大幅改善财务状况 据悉买方为京东

丽新发展（488）今日（9日）宣布，出售中国建设银行大厦五成权益，出售作价34.98亿元。通告并没有披露买家身份，只说是独立第三者，但有消息指，买家为京东集团（9618）旗下公司。

位于中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，现时由建设银行（939）以及丽新发展各占一半股权。近期一直有传闻，丽新有意出售所持的建行大厦五成权益，最初传出的买家是长实（1113），但最近流传的消息则是京东。

丽新的通告指出，出售作价相当于协定物业价值34.98亿元另加物业控股公司流动资产净值的总和。丽新估计出售物业之后，将会录得净现金流入24亿元。截至今年7月底，母公司丽新制衣（191）及丽新发展的流动负债净额，分别为54.2亿元以及45.06亿元，计及长沙湾广场银团贷款早前已再融资，以及假设出售物业交易成功落实，丽新系两间公司将会由原本的流动负债净额状况，转为有流动资产净额。

