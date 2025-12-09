Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽新发展确认近35亿出售中环建行大厦 集团：将大幅改善财务状况 据悉买方为京东

商业创科
更新时间：23:05 2025-12-09 HKT
发布时间：23:05 2025-12-09 HKT

丽新发展（488）今日（9日）宣布，出售中国建设银行大厦五成权益，出售作价34.98亿元。通告并没有披露买家身份，只说是独立第三者，但有消息指，买家为京东集团（9618）旗下公司。

位于中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，现时由建设银行（939）以及丽新发展各占一半股权。近期一直有传闻，丽新有意出售所持的建行大厦五成权益，最初传出的买家是长实（1113），但最近流传的消息则是京东。

但有消息指，买家为京东集团(9618)旗下公司。
但有消息指，买家为京东集团(9618)旗下公司。

丽新的通告指出，出售作价相当于协定物业价值34.98亿元另加物业控股公司流动资产净值的总和。丽新估计出售物业之后，将会录得净现金流入24亿元。截至今年7月底，母公司丽新制衣（191）及丽新发展的流动负债净额，分别为54.2亿元以及45.06亿元，计及长沙湾广场银团贷款早前已再融资，以及假设出售物业交易成功落实，丽新系两间公司将会由原本的流动负债净额状况，转为有流动资产净额。

中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，现时由建设银行（939）以及丽新发展各占一半股权。
中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，现时由建设银行（939）以及丽新发展各占一半股权。

相关文章：京东据报洽购丽新旗下中环建设银行大厦

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
6小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
8小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
6小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
4小时前
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
00:26
印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图
即时国际
2小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
13小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
10小时前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
3小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
14小时前