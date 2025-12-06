Netflix 5600亿购华纳兄弟探索 成荷里活超级巨无霸 恐加剧戏院执笠 月费料将大幅加价

影视串流平台Netflix（NFLX）宣布以720亿美元（折合约5605亿港元）收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery，WBD）的串流和制片业务。有分析指这项交易不仅改变了美国娱乐产业格局，更标志著串流时代进入全新阶段。因华纳兄弟旗下拥有《哈利波特》和《权力的游戏》等热门IP，以及串流服务HBO Max，收购将令Netflix将变成拥有百年历史片场及庞大片库的荷里活「超级巨无霸」，有助公司应付Disney+、Amazon Prime Video等竞争对手。不过有分析师认为，今次收购亦将加剧「戏院结业潮」，而两大平台合并将减少市场竞争，Netflix将来或会上调订户收费。

Netflix周五收报100.24美元，跌2.89%；华纳兄弟探索则上升6.28%，收报26.08美元，创3年高位。

据双方发布的联合声明，这笔交易的股权价值为720亿美元，包括债务在内的企业价值约为827亿美元。根据协议，华纳兄弟探索的股东每股将获得23.25美元现金和价值4.5美元的Netflix普通股，对华纳股票的估值为每股27.75美元。

今次收购范围包含华纳兄弟的电视、电影制片厂和串流部门，其中包括HBO和HBO Max平台，以及《哈利波特》、《权力的游戏》等知名IP和华纳在加州伯班克的标志性片场，DC漫画的超级英雄也将纳入Netflix旗下。Netflix联席首席执行官萨兰多斯(Ted Sarandos)表示：「这是一个难得的机会，将为公司未来多年的发展奠定基础，将携手为观众带来更多他们喜爱的内容。」交易预计需要12至18个月才能完成，且须获得监管机构批准。在此之前，华纳兄弟探索公司将继续推进将其有线电视网络部门(包括CNN、TNT和HGTV)分拆为一家独立上市公司「Discovery Global」的计划。

华纳兄弟探索股价3年挫60%

此次收购标志着美国娱乐产业的深刻变革，随著观众加速从传统有线电视转向串流服务，传统影视巨头纷纷陷入困境。华纳兄弟探索公司在最近一个季度中，有线电视网络部门营收下降23%，主要原因是订阅用户退订和广告主转移。

华纳兄弟探索首席执行官扎斯拉夫(David Zaslav)在2022年促成探索公司与华纳的合并，但合并后的公司股价表现不佳。到2025年初，华纳兄弟探索股票价值已较2022年4月的高位下跌超过60%，促使公司今年10月宣布出售意向。除Netflix外，派拉蒙天舞(Paramount Skydance)和Comcast也参与了竞购，但Netflix的收购方案最终获得华纳兄弟探索董事会的青睐。

首次重大收购 助Netflix强化内容

对Netflix而言，这笔收购标志著其战略的重大转变。作为串流平台先锋，Netflix早年依靠外部授权内容，之后才扩展到原创内容制作。今次是该公司成立以来的首次重大收购，反映了其面对Disney+、Amazon Prime Video等竞争对手日益激烈挑战时的应对策略。

这宗收购将令Netflix获得华纳兄弟丰富的内容库，包括知名IP《哈利波特》以及HBO的优质原创内容，增强Netflix的内容以吸引及留住订户。

收购令Netflix获得包括IP《哈利波特》等IP。

其次，收购DC漫画是这笔交易的重要亮点。DC宇宙拥有蝙蝠侠、超人、神奇女侠等世界知名的超级英雄IP，这将使Netflix在与迪士尼的Marvel竞争中获得强大武器。目前，DC工作室联合负责人Peter Safran和导演James Gunn正在规划DC超级英雄的未来蓝图，包括《超人》（Superman）续集、《超女》（Supergirl）和《泥脸人》（Clayface）电影等一系列项目。

「研究以不同方式打包产品」

Netflix联席首席执行官萨兰多斯指出，HBO及其串流媒体服务HBO Max将继续作为独立业务运营。另一位联席首席执行官彼得斯(Greg Peters)则指，HBO品牌对消费者具有强大的吸引力，「这给了我们很多选择，可以研究如何以不同方式打包产品。」

此外，Netflix预计将通过整合实现规模效应，公司表示在交易完成后的第三年起，每年可节省「至少20亿至30亿美元」的成本，主要来自减少一般和行政开支，特别是业务的支持功能重叠部分。

荷里活忧削弱竞争 料受反垄断审查

有分析指，这宗交易将令荷里活的「权力平衡」进一步倾斜，更有利于Netflix，也引发了业界对市场集中度过高的担忧。前华纳媒体首席执行官Jason Kilar在社交媒体上反讽：「我想不出比将华纳兄弟探索卖给Netflix更有效的方式，来减少荷里活的竞争。」事实上，这宗交易或要面临严格的反垄断审查。有分析师指，欧洲和美国监管机构可能要求出售部分资产才能获得批准。

交易料受欧洲及美国监管机构审查。

电影院行业亦表示忧虑，国际电影院联盟的Laura Houlgatte警告：「这宗交易对全球电影放映业务构成了前所未有的威胁。」她指出，Netflix过去只在电影院有限放映少数电影，通常仅为了获得奥斯卡等行业奖项的资格，「Netflix通过言行一再明确表示，它不相信电影院及其商业模式。」

10月北美票房总收入创27年来最差

自串流平台兴起，戏院观看人数大受打击，全球均出现戏院倒闭潮，根据媒体咨询公司Omdia的今年初研究，与新冠疫情前相比，北美地区的电影银幕数量减少了5,691个。另外据数据公司ComScore统计，今年10月北美票房总收入预计约为4.25亿美元，创下27年来最差纪录（不包括2020年疫情时期）

针对这些担忧，Netflix已承诺维持华纳兄弟的现有运营，并「在其优势基础上发展，包括电影院上映」。萨兰多斯在投资者电话会议上表示，公司今年将在电影院上映约30部电影，但他同时强调电影发行「将演变为更加对消费者友好，能够更快地在观众所在的地方与他们见面」。

观众或面临更高订阅费用

对于全球数亿观众来说，这笔交易意味著他们未来观看内容的方式可能发生变化，最直接的影响可能是订阅费用的变化。

有分析师认为，两大平台合并后，Netflix可能会提高订阅费用。Trade Nation高级市场分析师David Morrison警告，形成如此大型且强大的串流集团对行业有严重影响，因为它有可能阻挡来自小型公司的竞争，并使小型制作公司在价格上处于不利地位，从而减少选择，相信观众将来可能面临更高的费用。

Netflix表示将提供更多元化的订阅方案。

Netflix：将提供更多元订阅方案

不过，Netflix则表示将提供更多元化的订阅方案。联席首席执行官Greg Peters表示，HBO与Netflix用户之间有较高重叠度，公司可以提供不同的套餐和价格层次，并在全球范围内更积极地销售HBO内容，即观众在未来可以选择更符合自己需求的订阅套餐。

扎斯拉夫有望成为亿万富翁

随著这宗720亿美元的交易尘埃落定，华纳兄弟探索CEO扎斯拉夫已肯定是最大赢家，因他交易完成后有望成为亿万富翁。扎斯拉夫长期是美国媒体界薪酬最高的高管之一，在近二十年已获得超过2亿美元的薪资和现金奖金。今年较早时，他签署了一份延长至2030年的新合约，授予他约2300万股票期权。

据协议条款，一旦交易完成，扎斯拉夫与其2025年雇佣协议相关的期权，将根据Netflix每股27.75美元的收购，而价值约4.2亿美元。此外，他目前拥有的华纳兄弟股票，按收购价计算价值约1.86亿美元，而预计收购还将触发他加快获得近630万绩效限制性股票，价值超过1.7亿美元。

至于扎斯拉夫会否留任公司，外媒引述知情人士指，尚未确定他在合并公司中的具体角色。