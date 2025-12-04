大埔宏福苑五级火｜银行界再推5大支援措施 兑换残损钞票 豁免政府援助基金手续费

大埔宏福苑五级火发生超过一星期，金管局及银行公会今日再次与28间零售银行会面，跟进应急措施成效及商讨更多支援措施，除了上周六项应急支援措施外，再推五项跟进措施。局方重申，业界会以体恤的态度和灵活的安排为受灾人士持续提供适切帮助。

银行业界宣布，进一步推出以下五项跟进措施：

加快处理死难者的银行帐户和保险箱事宜



金管局与银行业界及有关政府部门建立协作机制，协助亲属加快处理死难者的银行帐户和保险箱事宜。同时，银行业界将加强保护相关帐户，严防未经授权的提款及其他诈骗行为。

大埔为受灾人士提供信贷支援及便利安排



推出以下信贷支援措施，以减轻受火灾影响人士的流动资金压力： 提供紧急免息或低息贷款——各大零售银行分别推出为受灾人士特设的紧急免息或低息贷款，首六个月免供款及豁免手续费。有关各间银行的相关条款和详情，可向个别银行查询；

扩大信贷支援措施覆盖范围——除了受灾居民，信贷支援措施即日起亦涵盖在事故中受伤或离世的建造业工人、清洁工和保安员及其亲属，以减轻他们的财务压力；

密切跟进按揭后续安排——金管局及银行公会将继续与业界商讨受灾居民的按揭后续安排，以体恤和灵活的原则处理每宗个案，以及当中涉及的法律、保险赔偿和楼宇复修、复建安排等问题。现时银行业为相关按揭提供预先批核的六个月本金和利息还款宽限期，可减轻受灾居民的即时资金压力，同时给予他们与有关机构时间和空间处理。

灵活协助受灾居民兑换残损的钞票和硬币



三间发钞银行（汇丰银行、渣打银行及中银香港）将在受灾大厦解封后提供一站式服务，为受灾居民检测及兑换任何发钞行及政府发行、因是次火灾受损的钞票及硬币。受灾居民无须自行处理残损钞票和硬币，尽量保持现状，并带同受灾居民身分证明，前往发钞行分行处理；

不会收取与「大埔宏福苑援助基金」的银行帐户往来的手续费

各零售银行亦不会收取任何与政府「大埔宏福苑援助基金」银行帐户往来的手续费，包括存入捐款及收取基金资助。

继续延长大埔区银行分行的服务时间

大埔区的银行分行将继续延长服务时间，于12月6日（星期六）上午9时至下午5时及12月7日（星期日）上午9时至下午1时保持营业。

相关新闻：银行再延长周末服务

汇丰推信用卡5万元免息分期 豁免所有社福机构捐款手续费

汇丰因应跟进措施，同步推出多个纾困措施：

即时纾困措施 为受影响宏福苑居民信用卡还款及贷款提供预先批核的6个月还款宽限期。 受影响客户亦可申请最高5万元免息分期贷款或信用卡现金分期计划，还款期为24个月。

费用豁免 为所有受影响客户豁免相关手续费包括低额结存服务费及支票相关费用。 汇丰亦豁免所有向社福机构及「大埔宏福苑援助基金」捐款的手续费。

现金援助 受影响汇丰保险个人保单持有人将获得一笔过现金援助。

兑换损毁的纸币及硬币

即日起，受灾居民（包括非汇丰客户）可以把任何发钞银行之残损钞票及硬币交往发钞行及代理银行分行处理。发钞行及代理银行会根据以下基本原则安排兑换： 钞票/硬币的真伪 不存在故意损害或企图欺诈银行的行为 钞票剩余部份最少能辨认其发钞银行及面额

即日起，受灾居民（包括非汇丰客户）可以把任何发钞银行之残损钞票及硬币交往发钞行及代理银行分行处理。发钞行及代理银行会根据以下基本原则安排兑换： 延长分行营业时间

大埔分行及卓越理财中心将于本周末继续延长营业时间： 12月6日（星期六）：上午9时至下午5时 12月7日（星期日）：上午9时至下午1时

大埔分行及卓越理财中心将于本周末继续延长营业时间：

中银5万元紧急免息贷款 首6个月宽限还款期

中国香港宣布新增应急措施，以支援大埔宏福苑火灾事件受影响人士处理银行事务：

将协助罹难者亲属加快处理罹难者的银行帐户和保险箱事宜。

将扩大信贷支援措施覆盖范围，除宏福苑受灾居民外，为事故中受伤或罹难的建造业工人、清洁工和保安员的家属的按揭、私人贷款及信用卡，提供6个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关罚息和手续费，还款期亦将相应延长6个月，减轻受灾人士的即时资金压力。

中银将推出为受灾人士特设的紧急免息贷款，贷款额高达5万元，贷款期最长达24个月。贷款期内免利息及手续费，并可享首6个月还款宽限期（包括本金及利息）。

将提供一站式服务，积极协助受灾居民检测及兑换残损钞票及硬币。受影响居民在受灾大厦解封后，可携同残损钞票及硬币，以及灾民身份证明到该行分行处理。

中银香港本周末将继续延长大埔区4家分行的服务时间，12月6日（星期六）由上午9时至下午5时，12月7日（星期日）由上午9时至下午1时提供服务。4家分行详情如下： 安慈路分行：新界大埔安慈路3号翠屏花园地下10号舖大埔分行； 新界大埔墟宝乡街68-70号大埔广场分行； 新界大埔安泰路1号大埔广场地下商场4号富亨邨分行； 新界大埔富亨邨商场1-2号



渣打捐出节庆活动预算 同设5万元免息贷款

渣打银行因应大埔火警而推出的应急支援措施：

提供高达5万元的免息贷款，延长现有贷款的还款宽限期： 为受影响的现有客户提供高达5万元、长达24个月的免息紧急贷款，首6个月免供款及豁免手续费。 为受影响客户的按揭、私人及信用卡等贷款提供预先批核的6个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关的罚息和手续费。



继续延长大埔分行（广福道26-50号大埔大厦地下1-3号舖）服务时间： 12月5日（星期五）：上午9时至下午7时 12月6日（星期六）：上午9时至下午5时 12月7日（星期日）：上午9时至下午1时



灵活协助受灾居民于解封后兑换残损的钞票和硬币 在受灾大厦解封后为受灾居民检测及兑换由任何发钞行及政府发行、因是次火灾受损的钞票及硬币 受灾居民请勿自行处理残损钞票和硬币，尽量保持现状，并带同受灾居民身分证明，前往分行处理



捐出节庆活动相关预算，向员工进行募捐及等额配对，并豁免与「大埔宏福苑援助基金」的帐户往来费用： 不会收取任何与政府「大埔宏福苑援助基金」银行帐户往来的手续费，包括存入捐款及收取基金资助 取消本月举行的客户节庆活动，将相关预算拨为额外捐款，同时向员工进行募捐及等额配对



调动流动分行弹性支援受影响人士：

计划按情况安排流动分行到受影响人士的应急住宿地区，以提供基本银行服务。相关详情将适时于网页和社交媒体公布

恒生吁捐款前先核实机构背景

恒生银行表示，全力配合金管局及银行公会宣布的新一轮五项跟进措施，包括优先为受灾人士处理帐户和保险箱事宜，从各方面为他们提供便利和灵活的信贷安排以助其应急，延长大埔区分行的营业时间，并豁免「大埔宏福苑援助基金」的手续费，以方便善心人士捐输。

恒生亦特别提醒市民，骗徒可能利用有关事件作案，诱骗或误导客户转移或提取存款。该行指出，捐款前应先核实筹款机构的背景，确保收款方是合法组织或慈善机构，请勿向未经核实的来源提供或转发个人资料，亦切勿与其进行任何交易。

金管局促加强监察藉火灾行骗

金管局与银行公会表示，注意到有骗徒利用大埔火灾行骗，一直与警方保持紧密沟通及提醒业界和公众保持警觉，并邀请警方于会上解说火灾相关的最新骗案手法，促进业界加强监察和防范，包括加强留意灾后申请更改住宅地址或通讯地址至大埔宏福苑的个案，同时积极配合警方的调查工作。当局指，市民若接到自称银行职员的来电时，应核实来电者身分，切勿对可疑人士透露个人和银行帐户资料、密码等敏感资讯。

相关新闻：

相关文章：银行界推六大应急措施 半年还款宽限期 周六日分行延长营业 附各支援详情

相关文章：港保险业动员支援宏福苑居民 主动联络受影响客户 加快理赔 即睇各保险公司支援措施