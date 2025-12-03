「代工女王」王来春家族扩大资本版图 摄像模组企业拟港上市

《星岛环球网》 「代工女王」王来春家族再添资本动作——继立讯精密后，其弟王来喜掌舵的立景创新科技股份有限公司（下称「立景」）于11月28日正式向港交所递交招股书。这家深耕摄像模组领域的企业，以255亿IPO前估值向香港资本市场发起冲击。

在中国消费电子产业链中，王来胜、王来春、王来喜、王来娇兄妹四人构建的「立讯帝国」举足轻重，核心资产立讯精密作为「果链龙头」，市值超四千亿元。

立景作为王氏家族精密光学板块的核心力量，长期与立讯精密协同作战，为苹果、华为、微软、联想等全球知名客户提供组件及代工服务。如今，这家隐秘的摄像模组巨头终于揭开隐秘面纱。

毛利率承压，汽车产能利用率仅三成

立景成立于2018年，总部设于广州，在广州、东莞、上饶、上海及越南均设有生产基地。

2021年，在苹果撮合下，立景完成收购高伟电子，正式切入苹果相机模组业务，自此迈入业绩增长快车道。

财务数据显示，2022年至2024年三年间，立景营收翻了一倍，但净利润同期增长只有53%。进入2025年，立景净利润恢覆强劲增长势头，上半年营收141.86亿元，同比增长53.4%，期内利润5.54亿元，同比大增101.4%。

目前，立景最大收入来源仍然是消费电子，上半年占比88%。其拳头产品是手机、笔记本电脑及平板计算机上的摄像头模块，其中最大客户苹果贡献了68%的收入。

据弗若斯特沙利文数据，2024年立景以收入计位列全球消费电子摄像头模组第二、中国第一。

汽车方面，立景主要供应ADAS摄像头模组与激光雷达模组；智能办公领域，提供打印机、扫描仪、多合一多功能数字打印机的系统集成及其相关组件；新兴领域则主要是为智能机器人、XR智能终端、智慧眼镜等提供裸眼3D产品、全息投影及沈浸式显示组件。

上述支线业务是立景近年通过收购或技术覆用新拓的业务线，在产品应用领域整体与立讯精密的业务线相协同，但规模体量仍然很小。

值得关注的是，立景近年面临毛利率承压与产能利用率不足的双重挑战：2025年上半年，立景毛利率10.8%，较2023年下降1.2个百分点；消费电子产品线产能利用率66%，汽车相关产品线仅33%。

从此次募集资金来看，立景也没有扩产的计划，而是将资金重点用于精密光学产品及技术研发创新、制造平台优化升级、投资并购、偿还银行6.5亿元有息借款等。

估值225亿 王氏四兄妹上市版图扩容

背靠立讯帝国，立景不仅顺利进入了苹果产业链，连接诸多国际大客户，也实现了资本的高速扩张。

2022年—2024年，立景先后完成五轮融资，引入了包括红杉中国、中国人寿、中移基金、中信证券投资、央视基金等机构。最后一轮融资于2024年中完成，投后估值达到225亿元。

截至目前，王氏四兄妹通过立景有限公司持有立景48.06%的股权，其中以王来喜持股量最大。

值得注意的是，创始人王来喜只担任了立景的法定代表人和执行董事，董事长兼非执行董事之位由姐姐王来春坐，但王来春并不参与立景的日常管理和运营。

立景在招股书中表示，王来春有战略远见、锐意创新，为立景的产业布局和业务发展做出关键的战略导向，对公司发展与成功发挥了举足轻重的核心作用。

王来春素有「代工女王」之称，其在精密制造行业有著超过30年经验，实现了从一个富士康女工到五千亿制造帝国掌舵者的蜕变。

在这个帝国中，王来春负责整体战略的把控，长兄王来胜长期负责立讯精密的运作，王来喜的立景专攻摄像模组，王来娇的泰睿智造则聚焦软性材料制造，四人分工协作，构建起了覆盖消费电子、汽车产业、新兴科技的多元供应链。

截至目前，王氏家族投资的上市公司版图包括了立讯精密（SZ：002475）、汇聚科技有限公司（HK：01729）、高伟电子（01415.HK），并战略参股了奇瑞汽车（HK：09973）。