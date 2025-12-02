Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

快手旗下可灵AI推可灵O1 被形容为「像P图一样P视频」

商业创科
更新时间：15:24 2025-12-02 HKT
发布时间：15:24 2025-12-02 HKT

快手（1024）自研大模型可灵AI正式发布新产品「可灵O1」，为全球首个统一多模态创作工具，并获形容为「AI影片的Nona Banana」，以及「像P图一样P视频」，目前已在可灵App及官网开放体验。

据内媒报道，可灵O1基于全新的影片与影像模型，以自然语言作为语意骨架，搭配影片、图片、主体等多模态描述，将所有生成与编辑任务融合于一个引擎之中，为使用者搭建全新的多模态创作流，实现从灵感到成品的一站式闭环。

报道提到，使用者上传的图片、影片、主体、文字在可灵O1中，皆是指令；同时，模型打破了模态限制，能够综合理解一张照片、一段影片或一个主体，甚至一个角色的不同视角，精准生成各种细节。
 

