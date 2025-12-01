「豆包手机助手」嵌入中兴手机系统 可跨越不同App执行指令 或引发网络行业剧震

综合内媒报道，字节跳动正式推出「豆包手机助手」预览版，并直接嵌入中兴（763）手机系统。与传统App不同的是，这款AI配备专属实体按键和「萤幕感知」能力，而最大技术突破在于其「Agent」能力，可跨越不同应用程式壁垒以执行复杂指令，例如格价后选择最平的外卖下单、自动回复微信等，整个过程毋须用户频繁点击，只需在付款等关键步骤介入。

其他App「降级」为底层服务

报道提到，「豆包手机助手」不仅是技术上突破，更可能引发网络产业的剧烈震荡，字节跳动通过底层权限和模拟操作的路径，可能会争夺几乎所有网络应用的入口，而让所有应用厂商恐惧的是，豆包似乎执意采取模拟操作方式，将自己的权限架在所有应用程式之上。

在演示中，美团（3690）和淘宝等超级App实际上已被「降级」为被调用的底层服务，一旦使用者习惯了用AI跨应用格价或直接呼叫功能，大部份应用程式可能会失去「入口」的权利。

表明没有自研手机计划

不过，豆包表明没有自研手机计划，但正与多家手机厂商洽谈，以「生态合作」形式将豆包手机助手整合到不同品牌机型，相关进展将在后续公布，现阶段则可在豆包与中兴合作的工程样机（nubia M153）上体验预览版本，该机型售价为3,499元人民币。

或可推动新一轮换机潮

国泰海通证券指出，未来豆包大模型有望深度集成到手机，本质上是豆包尝试在操作系统底层的渗透，除了对话之外，其具备读取屏幕内容、记忆用户习惯、调用其他应用接口的能力，将推动Agent生态的形成。

东吴证券则表示，手机的AI发展驱动硬件升级，有望成为新一轮换机潮核心推力。随着端侧大模型能力的持续演进，AI正逐步从辅助交互工具向「具身智能体」转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成和个性化生产力等高价值任务。