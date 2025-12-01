Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

传美企寻求贷款23亿购Nvidia晶片 供小红书在日本使用

商业创科
更新时间：12:18 2025-12-01 HKT
发布时间：12:18 2025-12-01 HKT

据彭博引述知情人士报道，一家总部位于美国矽谷的AI公司「PaleBlueDot AI」正寻求约3亿美元（约23.4亿港元）贷款，以帮助其中国客户采购先进的英伟达（Nvidia）晶片，并于日本数据中心作部署。消息指，该名中国客户为内地知名社交平台「小红书」，而且该交易已酝酿至少3个月，但目前尚不清楚是否能最终落实。

摩通曾参与文件准备

报道指出，PaleBlueDot AI正接触多家银行及私人信贷机构，洽谈融资事宜。据悉，摩根大通曾参与准备向潜在贷款方推广的文件，但最终该行仍可能不直接参与此笔交易。

PaleBlueDot AI发言人回应称，相关资讯与事实不符，但未进一步说明。摩根大通拒绝置评；英伟达与小红书则未立即回应彭博查询。

创办人毕业于北京大学

根据公司新闻稿显示，PaleBlueDot AI自称是一间提供安全且成本效益高的运算解决方案AI云端代理服务商；另外，LinkedIn显示，其共同创办人Jonathan Zhu毕业于北京大学，于今年3月加入该公司。

