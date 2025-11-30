Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生成食谱泛滥 烤蛋糕变炭 美食Blogger流量及生计受灾

商业创科
随着Google等平台上充斥AI生成食谱，不少美食Blogger警告有关内容经常搞错基本讯息，部份烹饪步骤根本无法实现，除了误导消费者，导致其浪费时间和金钱，更影响了专业创作者的流量和业务。据彭博向22位美食Blogger采访后发现，AI生成食谱有严重缺陷，其中有圣诞蛋糕食谱建议在160°C下烘烤蛋糕3至4小时，最终变成炭；亦有人按哪些食谱制作曲奇，最终烤出一团融化的面团，而且味道甜腻得令人作呕。

流量和收入两年减80%

报道又引述了一个健康饮食网站经营者形容，AI带来的冲击是毁灭性，其网站流量和收入在两年内减少80%。该经营者表示，虽然ChatGPT发布后浏览量就开始下降，但直到Google在搜寻中推出AI模式，流量才完全崩溃，令其不得不解雇员工及另谋出路。

然而，不少美食Blogger均表示Google仍然是其流量的主要来源，但这个曾经稳定的来源如今已变得难以理解或应对，并从根本上影响了美食知识在网上的传播方式。

读者倾向选择AI答案而非网页

对于读者而言，更倾向于选择便捷快速的AI答案而非网页，部份原因是美食Blogger经常在网页上发表个人随笔，意味读者必须滚动页面才能找到位于底部的食谱；不过，这种现像也与Google有关，因为以往篇幅较长的内容，往往才能带来更高的搜寻排名和更多的广告空间。
 

