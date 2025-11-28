荣耀独立五周年 向 「AI终端生态公司」转型 料最快2026年上市

据星岛环球网报道，11月17日，荣耀品牌独立五周年之际，新任CEO李健感叹「第五年，是远征路上的一朵浪花。」这句话既回望了荣耀脱离华为独立成长的五年征程，也暗示了其向 「AI终端生态公司」转型的全新挑战。

五年来，荣耀已然从依附华为的「太子」蜕变为独立作战的「猛将」，在手机市场独自沈浮，如今，冲刺IPO的荣耀正以AI为新叙事，在人事变革与战略转型中寻求破局，却也深陷转型阵痛。

品牌惯性消退 手机业务承压下滑

2020年11月，在美国制裁的重压下，华为被迫剥离荣耀，由深圳国资牵头、30 余家代理商及经销商组建的深圳市智信新信息技术有限公司接盘。

独立后的荣耀，延续了在华为体系内「年轻化 + 性价比」的核心定位，主力产品仍聚焦手机、平板、电脑等品类。为规避制裁并与华为切割，荣耀重构了开发平台与运作体系，以「新荣耀」姿态面向市场。

凭借在华为积累的技术与品牌惯性，荣耀独立后迅速复苏：2022年二季度，其国内市场份额攀升至19.5%，登顶行业第一。

然而，随著2023年下半年华为强势回归手机市场，荣耀依赖的华为技术「遗产」逐渐丧失差异化优势，高端产品竞争力陷入支撑不足的困境。

市场数据直观反映了这一颓势：IDC数据显示，2024年一季度荣耀仍以17.1%的份额稳居国内第一，但后续三个季度连续下滑，全年份额跌至14.9%（排名第四），同比下滑8.1%；2025年三季度份额进一步降至14.4%，排名滑落至第五，同比下滑1.5%，即将跌入「others队列」。

「血洗」管理层 冲刺IPO

第五个年头开启之际，一场关乎荣耀战略走向的人事变革席卷荣耀。

2025年1月，荣耀头号「操盘手」赵明宣布因个人原因辞去CEO职务，同期离职的还有中国区CMO姜海荣、中国区销售部部长郑树宝。

资料显示，赵明自2015年担任荣耀总裁，是带领品牌度过独立初期最艰难阶段的核心功臣，其离职时点颇具深意 ——2024年12月荣耀刚完成股份制改造，正准备开启IPO辅导，Pre-IPO轮估值达2000亿元。

2025年6月，荣耀于正式获得上市辅导备案，辅导机构为中信证券，计划在2026年一季度完成辅导，预计最快2026年实现上市。

接过掌舵权的李健是华为老将：2001年加入华为，2021年加入新荣耀，历任荣耀管理团队核心成员、副董事长、人力资源部总裁等职位。

李健上任后迅速启动战略重构，宣布荣耀将从传统手机制造商转型为「全球领先AI终端生态公司」。

对于资本市场而言，一个有AI加持的终端生态公司，显然比智能手机厂商更具有想象空间。

为匹配战略转型，荣耀推出了「雄鹰计划」，展开大刀阔斧的人事调整：38个中国区主管职位重新竞聘，超四成主要负责人受影响。同时一批90后年轻人被推至关键岗位，为AI转型注入创新力量。

转型阵痛 AI路道阻且长

李健上任后提出聚焦AI的「阿尔法战略」，明确荣耀「AI智能体手机→AI产业生态→AGI文明」的三步发展路径，并承诺未来五年投入100亿美元，加速AI领域布局与创新。

根据荣耀10月23日发布的战略图景，荣耀推出了HONOR AI Connect平台，将语音、视觉等多模态交互能力及软硬件一体化模组整合其中，适配多样化算力需求，并向生态合作伙伴开放AI能力。荣耀产品线总裁方飞表示，品牌致力于成为生态体系的 「树干」：向下整合技术根基，向上支撑场景与服务。

市场机构Canalys分析指出，「阿尔法战略」强调生态系统和合作伙伴关系，意味荣耀将会与谷歌等AI全栈玩家不同，其侧重点通过智能终端生态系统赋能用户。

换言之，荣耀的AI战略更像是过去手机厂商们常提的「万物互联」概念的AI升级版。

但转型之路布满荆棘。过去五年，荣耀的核心精力集中在构建独立品牌、搭建供应链与渠道体系、重构技术平台等领域，而在手机之外的生态拓展与研发积累上显著落后于小米、华为、OPPO、vivo 等同行——这些竞争对手早已向汽车、IoT、AI等领域拓展。

如今在手机业务增长乏力的压力下，荣耀亟需通过AI生态破局，却面临「起步晚、积累薄」的现实短板。

市场反馈更直接暴露了转型困境：荣耀10月发布的旗舰产品Magic 8，以搭载智能体YOYO的「AI 手机」为核心营销卖点，但开售15天销量仅25万台，较上一代同期下滑三成。

归根到底，在目前的手机产品上，荣耀还未能探索出AI的革命性玩法以引起换机潮，这一问题在友商身上同样存在。苹果的Apple Intelligence、三星的Galaxy AI也因与普通AI语音助手体验差异不大、实用性不足，未能获得市场广泛认可。

值得关注的是，荣耀计划2026年推出真正意义上的「机器人手机」（Robot Phone），其核心创新在于搭载外延式云台相机，试图打破智能手机的功能与交互局限。

荣耀能否在IPO过程中拿出突破性的AI交互产品，这款造型怪异的产品能否成为荣耀探索AI手机的突破口？一切还是未知。